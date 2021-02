ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nessa fase, você vai ter uma enorme necessidade de independência e de movimento. Vai estar ainda mais corajoso com muita energia, por isso é necessário que use ainda mais do bom senso. Deve evitar qualquer atitude impensada. Pense três vezes antes de agir.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua maior autoconfiança permite que você se projete no âmbito social. Suas relações pessoais chegam a um momento de maturidade, incentivando o aprofundamento. Dê mais um passo à frente, formalize seu relacionamento. Bom momento no campo social. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Não segure tanto sua natureza aventureira. Um fim de semana no campo vai lhe fazer um bem imenso. Ótima fase para investir na carreira. Desenvolva suas atividades com segurança e otimismo. Como você está com muita fé, suas chances de êxito são excelentes.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Boas oportunidades no ambiente social. Use tato e diplomacia. Boas chances de fazer amizade que futuramente serão de imenso valor. Tente olhar o futuro com mais otimismo e verá que tudo sairá da forma que vem querendo. Bom momento no campo pessoal. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Momento de fé. Se você está a procura de um emprego, não desanime, vá à luta! Você vai conseguir! No amor, evite a teimosia o ciúme desnecessário. Que tal dar um pouco mais de atenção à família? Bom momento no campo financeiro. Cor: azul-claro. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os astros trazem avisos. Você deve ter consciência do seu corpo e do seu valor. Acredite que seus planos darão certo. Analise suas necessidades físicas e emocionais. Viva com prazer! Bom momento no campo sentimental e profissional. Cor: cáqui. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Olho vivo! Alguém pode se opor ou tentar prejudicar o seu crescimento no trabalho, mas isso não vai impedi-lo(la) de realizar seus projetos. Evite muita conversa e não permita interferências e opiniões. Bom momento no campo amoroso. Cor: branco. Número: 16.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento muito positivo, em que você tem surpresas agradáveis. Tenderá optar pelos caminhos mais amenos, que levam alegremente aos objetivos e metas em vista. As pessoas ao seu redor estão muito cooperativas e afetuosas. Aproveite seu bom astral. Número: 19.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase favorável para o trato com o público ou viagens de qualquer espécie. Fique na escuta, fazendo o seu trabalho, bem na sua, só falando o necessário para não entrar em confusões. Observe o ambiente ao redor, para receber as boas energias. Tudo isso vai acalmá-lo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O céu está permitindo sonhar e correr atrás de tudo que lhe pertence por direito. Aproveite para se divertir sem medo de ser feliz. Uma viagem inesperada poderá aparecer. Embarque nessa! Bom momento no campo sentimental e familiar. Cor: vermelho-sangue. Número: 22.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vida sentimental continua em altíssimo astral. Muitas conquistas, muitos amores. Ponha toda a sua sensualidade para fora, e não tenha medo. Curta esse momento! No plano familiar conseguirá solucionar um problema que a algum tempo o incomoda. Número: 25.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu faro para oportunidades profissionais é aguçado pela Lua. Inicie novos projetos e trabalhe em equipe, garantindo sua projeção. Sua capacidade de comunicação e de articulação estarão também ressaltadas. Cor: amarelo-canário. Número: 28.