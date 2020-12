ÁRIES (21/3 a 20/4)

Período favorável para investimentos em bens duráveis. Pergunte-se qual o clima ideal para saber onde e como você tem investido o seu talento e capacidade de criação. Busque seus recursos internos, que são muitos. Acredite! Bom momento no campo afetivo. Número: 4.

TOURO (21/4 a 20/5)

O relacionamento com as pessoas ganha um enfoque tão especial nesta fase. Trabalho: As chances de expansão continuam. O desafio é saber quais merecem ser levadas em consideração. Bom momento no campo sentimental. Cor: laranja. Número: 07.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Para os geminianos, o momento profissional é dos mais promissores. Você encontra portas abertas, pessoas interessadas no seu trabalho e até possíveis sócios. Aliás, as associações em geral estão favorecidas, incluindo casamento. Nas relações afetivas, paz. Número: 10.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

As associações feitas nesse período serão favorecidas e poderão durar muito tempo. Dia favorável para resolver problemas práticos. Tudo se esclarece, toma o rumo certo, e você enxerga novas saídas para as possíveis dificuldades. Bom momento no campo espiritual. Cor: vermelho. Número: 13.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Vida social em alta. Aproveite para ampliar o círculo de amizades. Mais um ciclo de comunicação se fecha em suas relações. Faça um balanço dos que aprendeu neste período e lide com mudanças de maneira positiva. Bom momento no campo afetivo. Número: 16.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Fase de estabilidade no setor de trabalho, que lhe trará uma agradável sensação de segurança. Amor: Na vida a dois, suas ações podem demonstrar todo afeto de seu coração mais do que palavras. Bom momento no campo profissional.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Envolve-se com seu trabalho e colegas profissionais. Isto trará mais motivações a todos. Pare de se importar com os acontecimentos do passado! Só dê atenção ao que influência, de fato, sua vida atualmente. Bom momento no campo amoroso. Cor: azul-turquesa. Número: 22.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento de entusiasmo no trabalho e na vida afetiva. Você está receptivo à sorte, por isso, acontecimentos inesperados o deixarão muito contente. No trabalho as modificações que ocorrem serão todas para melhor e você deve ficar atento aos acontecimentos. Cor: amarelo-ouro.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não receie demonstrar afeto, será muito bem recebido. No campo profissional, resposta positiva às suas expectativas. Descanse mais, para ter mais ânimo, e procure estar consciente do que lhe acontece. Bom momento no campo financeiro e social. Número: 28.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você deverá ter notícias de alguém que está longe. Os astros evidenciam um período de sonhos de mudanças que já deveriam ter acontecido há muito tempo. O primeiro passo será você rever a forma de pensar. O segundo é realizar. Bom momento no campo emocional. Cor: havana. Número: 31.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seja sempre otimista e disposto a fazer esforços constantes em seu trabalho. Mostre-se mais conciliante. Favorecido o plano profissional. Você receberá propostas interessantes. Saiba discutir as condições financeiras desses novos projetos. Cor: bege. Número: 34.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Se ligue nas pessoas de seu convívio, porque elas podem lhe trazer bastante novidade. Conversar com parentes e se reunir com a família será bom para você. Use a intuição e aproveite o bom clima para romance. Sorte no amor. Cor: azul-celeste.