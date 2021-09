ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você sente que há chances de sua atividade deslanchar. Pois, vislumbra novo meio de aumentar à produtividade de seu trabalho. Vida social tende ficar muito divertida. Nas finanças, êxito financeiro se aproximando! Amor: curta sempre a santa paz do seu lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Aprenda a ouvir críticas: elas farão você crescer em qualquer setor da sua vida. Feliz de quem recebe crítica positiva, pois elas servirão de luzes para clarear os caminhos que conduzirão ao sucesso. Finanças: melhorando. Amor: dê mais valor a quem ama.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

As atividades individuais renderão pouco nessa fase, já as coletivas renderão muito, pois trabalho em equipe conta com a proteção de Júpiter, o comandante do progresso. Finanças: dê mais ao seu dinheiro: aplique-o bem. No amor, o dia favorece conquistas amorosas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus negócios se mostram mais promissores, portanto, invista mais no seu trabalho, pois chegou sua hora de crescer nas suas atividades. Nas finanças, seu lado cauteloso se manifesta e você não fará investimento duvidoso. Amor: romance merece atenção.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Afaste-se de pessoas negativas e aproxime-se de pessoas influentes isso, mudará seu astral para melhor e fará você se sentir mais leve. Nas finanças, favorável para fazer novos contatos e aumentar negócios. No amor, a pessoa amada tende lhe fazer feliz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Novas oportunidades podem aparecer e ajudar você a recuperar sua confiança num futuro melhor. Nas finanças, perspectivas de mais negócios e de maiores lucros. No amor, seu lado mais divertido se aflora. Os familiares se beneficiam da sua alegria.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O espaço profissional desejado por você, tende ser conseguido antes do que imagina, pois, os astros estão lhe enviando poderosas energias e tudo o que você desejar poderá ser conseguido. Finanças: estáveis. Amor: o convívio familiar estará divertido.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nessa fase será ideal cuidar melhor da produtividade da sua atividade, pois há sinal que novos negócios pintarão e você ficar preparado para dar conta das demandas. Finanças: tendem se desenvolverem bem. No amor, Vênus acena felicidade a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesse período, procure explorar o seu talento e produza tudo que desejar, pois sua mente está repleta de criatividade e agora, você mostrar o artista que é na sua atividade. Finanças: em fase de crescimento. No amor, muito companheirismo e cumplicidade na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você sabe gerenciar dificuldades e sabe dar a volta por cima. Agora, talvez, você terá de fazer as duas coisas, pois obstáculos tendem surgir. Diversão: além de lhe divertir pode lhe ajudar a relaxar. Finanças: situação estável nesse período. No amor, você se sentirá feliz.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A presente disposição astral lhe dar a maior força para você para correr atrás de seus interesses e alcançar seus objetivos. Nas finanças: perspectivas melhores negócios e de ótimo faturamento. No amor, você saberá cativar e fazer feliz a pessoa amada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Acredite na sua intuição e faça o que ela sugerir e irá longe! Os astros recomendam a não incitar competições, pois ela é uma arma de dois gumes: alguém poderá sair sem o lucro desejado. Finanças: situação melhorando. Amor: evite discussões.