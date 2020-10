ÁRIES (21/3 a 20/4)

Fase de progresso consistente. Use sua criatividade para produzir novos meios de ganhar dinheiro. Liberte o seu talento e poderá produzir o que quiser. Fique certo que se dará bem. No amor, o ciúme poderá ser um obstáculo para sua felicidade. Evite-o!

TOURO (21/4 a 20/5)

Para chegar aonde quer, é melhor arregaçar as mangas e trabalhar. Uma onda de oportunidades surgirão brevemente. Esteja disponível para aproveitá-las. Saiba que nem sempre ela rola no seu mar profissional. No amor, felicidade amorosa surgindo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O impossível deixa de existir quando apostamos no trabalho. A incerteza desaparece quando a fé aparece. Faça o seu serviço com carinho e atrairá prosperidade. Use sua força de vontade e se dará bem. No amor, curta quem ama e viva muito mais feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com a Lua enviando vibrações positivas você tem tudo para progredir nesse período. Não faltará disposição para você correr atrás dos seus objetivos. Ótimas oportunidades profissionais surgirão e depois os lucros também! No amor, felicidade na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Trabalho manual favorecido. Produtividade não faltará para coroar o seu esforço. Para os nativos deste signo, o Sol abrirá os seus caminhos e bons resultados serão conseguidos. No amor, surpresas e agito vão movimentar o seu dia amoroso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seu talento está em alta. Boas perspectivas para crescer profissionalmente. Planeje objetivos e corra atrás do que deseja. O sucesso pode lhe aguarda! No amor, ser feliz é um direito de todos. Não ande na direção contrária, tá? Seja mais flexível, viu?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu momento de expansão existe. Desde que você inove o que está ultrapassado. Busque o novo e o seu trabalho vai colher melhores frutos. Por que não inovar? No amor, a sua sinceridade amorosa será posta à prova hoje, e você se sairá muito bem.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento indicado para planejar novos objetivos para desenvolver sua atividade profissional. Poderá mudar o que não está dando certo e achar o rumo da maior produtividade. Só isso, tá? No amor: tenha mais paciência com quem lhe ama, viu?

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não desanime. O quadro de agora é de boas oportunidades profissionais. Elas podem surgir dos lugares mais inesperados possíveis. Fique alerta aos sinais! No amor, a vida a dois pode ser melhor ainda se você conseguir controlar o seu ciúme infundado.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Uma boa dose de otimismo será ideal para você deslanchar o seu trabalho. Tudo que precisa para dinamizar sua atividade é de um pouco de ousadia e deaspegar do que não faz sentido na sua vida profissional. No amor, fase favorável para reconciliação.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Não se envolva com propostas profissionais arriscadas. Nessa fase de incerteza, o melhor é você deixar a poeira descer. Deixe para a vindoura semana qualquer transação. No amor, cultive a espiritualidade e saiba ser flexível com a pessoa que ama. Cor: branco.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Acredite mais no seu talento e dependa o mínimo possível dos outros no trabalho. Tudo o que você fizer de forma individual renderá melhores resultados. Concentre-se em seus afazeres e resolva pendências. No amor, dê mais vazão seus desejos.