ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você deve aproveitar esse momento de transformações para inovar o seu trabalho. Perceba o que não está dando resultado satisfatório e procure modificar o que for necessário. Você conta com a proteção de Marte para isso. No amor, dias felizes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Equilibre o seu orçamento para não ficar no vermelho. Gaste apenas no indispensável e terá segurança financeira. Equilibre sonho e realidade e seus planos poderão ser concretizados. No amor, o clima amoroso promete muita alegria e felicidade a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O astral é ótimo para atividades profissionais, mas terá que saber negociar interesses e pontos de vista diferentes do seu. Esse equilíbrio fará toda diferença. Finança: bom momento para investimentos. No amor, uma felicidade enorme vai alegrar sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Excelente astral para atividades profissionais. Grande produtividade aumentará os os seus rendimentos financeiros. Nesse período, a Lua lhe confere disposição para batalhar pelo que deseja. No amor, a dica dos astros é para que você corra atrás dos seus sonhos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Dia indicado para planejar, definir metas e objetivos. O regente deste signo o Sol, está enviando ótimas vibrações para o seu desenvolvimento profissional. Aproveite para dinamizar o seu trabalho. No amor, os seus desejos estarão mais claros.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Neste período, o seu grande desafio será controlar os gastos exagerados. Você está com tendência compensar frustrações com compras impulsivas. Procure vencer esse desafio e se sentirá melhor. No amor, chances de viver um grande amor. Cor: branco.

LIBRA (23/9 a 22/10)

De um modo geral este será um período de lucros, desde que saiba produzir e dar melhor qualidade ao que faz. Sua ambição é grande, todos sabemos, mas terá que economizar para ter um futuro promissor. No amor, a felicidade vai chegar para ficar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período profissional com altos e baixos. A produtividade vai oscilar entre grande e pequena. Não é uma fase para arriscar em novos negócios. Essa fase é passageira e no próximo mês, Júpiter favorecerá os negócios. No amor, fase de muita afetividade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nessa fase, você saberá lidar com questões práticas e que exijam foco. Saberá encarar seus afazeres com dedicação. Você terá muita disposição para correr atrás de seus objetivos. No amor, neste dia não faltará felicidade no seu relacionamento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você nasceu para ser líder. Sua responsabilidade e espírito de justiça estão sempre unidos para um feliz desenrolar profissional e familiar. Saturno lhe conferiu esses dons porque você é um batalhador. No amor, o período é de sintonia invejável com a pessoa amada.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nestes dias, sua estrela vai brilhar intensamente na sua vida profissional. Urano, o regente deste signo, favorece o seu crescimento. E não faltará disposição para produzir muito e ganhar fama e dinheiro. No amor, a felicidade invadirá o seu lar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Em vez de esperar pelo destino, você vai partir atrás do seu sucesso profissional. Sua objetividade está em alta e isso facilitará o seu triunfo. Você não está só, Netuno, estará lhe protegendo nesta caminhada. Aproveite! No amor, a paixão vai esquentar.