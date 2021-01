ÁRIES (21/03 a 20/04)

Seu instinto está afiado e, com ele, um imenso carisma te torna sedutor (a) e capaz de conquistar quem e o que desejar. Não tenha medo de partilhar sua intimidade com a pessoa amada. No trabalho, espere boas notícias. Concentre-se apenas nas prioridades. Número: 4.

TOURO (21/04 a 20/05)

Trabalho: não há tempo a perder. A realidade vai deixar claro o que você pode conseguir, preste atenção. Uma conversa com pessoa mais vivida, é tudo que precisa para se sentir mais seguro (a) e capaz. Chegar ao equilíbrio entre deveres e lazer será sua demanda.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Sua intuição está funcionando bem e se você conseguir controlar uma tendência para a distração, terminará o dia mais satisfeito (a), com todas as decisões para o futuro, já tomadas.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Não deixe as oportunidades se diluírem com o tempo. Você está muito ágil e pode triunfar. A troca com o meio fará você capaz de encontrar pessoas do passado no dia de hoje. Poderá subir na vida. Bom momento no campo espiritual. Cor: violeta. Número: 7.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Este período traz confiança e bom senso para a vida profissional. Aproveite o equilíbrio emocional para tomar decisões importantes. Além de cumprir suas atividades busque tirar mais prazer.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Já está na hora de definir metas em sua vida, não acha? Elas lhe ajudarão a conquistar tudo o que deseja. E não tema os desafios. Sua atual fase é de estruturação. Número: 10.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Hoje você corre atrás de suas conquistas profissionais. Diante do excesso de obrigações, use a energia e a sensibilidade para fazer o que precisa. A semana será bem quente. Número: 13.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Seu poder de comunicação será notado e as portas se abrirão com oportunidades e contatos. Período bastante interessante e promissor. Bom momento no campo social. Cor: vinho. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Assuntos de família serão benéficos às finanças. Melhorias no lar ou numa prioridade trará valorização certa. As transações serão mais lucrativas se você obedecer critérios na avaliação. Produtos agrícolas terão mais importância neste momento. Cor: verde-claro. Número: 19.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O momento é perfeito para curar velhos medos e planejar o futuro. Tudo fica melhor quando nos apegamos ao hoje, sem ressentimentos do ontem e sem medo do amanhã. Aproveite o brilho do Sol e vá em frente. O amor está favorecido. Entre em harmonia com seu amor.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Neste momento, você dá mais importância aos seus relacionamentos afetivos. Porém há uma tendência a ficar oscilando entre o amor e o ódio. O que for parecido com você, você ama. O que for diferente, você detesta. Procure em você mesmo (a) os defeitos que incomodam.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Ao longo desta fase você estará voltado (a) para a área afetiva. Procure estar disponível para a família e os amigos mais próximos. Seu lado intuitivo está agora mais aguçado. Confie em seu instinto para tomar decisões. Ouça mais e fale menos nestes próximos dias.