ÁRIES (21/3 a 20/4)

Satisfação e paz na vida afetiva e social. Novas propostas de trabalho e convites profissionais devem ser bem analisados, mas só troque o certo pelo seguro. Fique alerta para que o sucesso de trabalho não o distancie das pessoas queridas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Clima muito positivo para a sua vida, otimismo e segurança para levar adiante seus projetos. Ideias extraordinárias e originais não vão lhe faltar. Se você está interessado em alguém, é uma boa hora de se apaixonar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Disposição mais tolerante e bem-humorada, afetividade liberada, o que facilita muito as relações sociais e a vida profissional. Procure organizar suas tarefas de modo a não perder tempo e energia. Mantenha-se dentro dos seus limites para que tudo dê certo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Tudo está melhorando nesse período, principalmente em termos profissionais, pois há satisfação no setor de trabalho. Você está com muito vigor e disposição para aprender cosias novas. Aproveite. Fase muito promissora.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A harmonia tomará conta de seus dias nesse período. Portanto, procure investir em melhorias de qualidade de vida. Desfrute o momento intensamente e transmita entusiasmo às pessoas. Você passa por um bom momento no campo familiar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você está brilhante, suas posturas mostram mais segurança. Boa hora para se impor em seu ambiente profissional e cobrar seu mérito. Procure a companhia das pessoas. Isso o fará mais alegre. Bom momento no campo profissional.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento favorável para a sua vida profissional. Apesar do ritmo acelerado no trabalho e da correria do período, você ainda sente muita disposição para curtir os momentos de lazer. Tente criar uma maneira de melhorar seu relacionamento amoroso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque a prática de atividades saudáveis. Tente perceber as muitas mudanças que estão acontecendo em áreas profundas da sua mente. De uma forma pouco precisa, você sabe que uma velha ordem da sua vida está passando e uma nova ordem está nascendo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Chegou a hora de pendências serem resolvidas, apenas isso. Você já tem alguma coisa para colocar em ação? A compreensão sobre as mudanças que deverão ser feitas na sua vida será o diferencial hoje. Você estará mais determinado.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os astros incentivam o cuidado com o ambiente doméstico e a organização. Cuidar de seu bem-estar será bastante prazeroso e útil. Esta fase é promissora para o amor, e vai exigir objetividade para que você dê uma força ao relacionamento.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Aproveite a ocasião para organizar a sua vida. Você poderá ter uma vida afetiva dentro dos padrões como você sempre desejou. Se ainda não tem ninguém, prepare-se, vai pintar muita gente legal nesse período. Bom momento no campo sentimental e social.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque a companhia da pessoa amada, os astros favorecem a intimidade e o afeto. O céu traz oportunidades e comprometimento na área profissional. Aproveite para se aproximar das pessoas e curtir mais o convívio social. Bom momento no campo familiar.