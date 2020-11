ÁRIES (21/3 a 20/4)

Suas relações pessoais favorecem as trocas intelectuais. Aproveite para descobrir coisas interessantes. A fase é ideal para estabelecer contato com pessoas de alto grau cultural. Finanças: segure a sua grana. O recado está dado! Amor: busque dias mais felizes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Bom momento para formar parcerias. Aproveite o que cada um tem de melhor. O período favorece contatos profissionais. Aproveite o seu destaque pessoal para ter êxito nos seus objetivos. Finanças: situação estável. No amor: bom momento para quem quer namorar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento propício para fazer grandes mudanças na área profissional. Inovações ajudarão a tornar os seus serviços mais interessantes e competitivos. Lazer: lhe ajudará a melhorar o seu humor. Finanças: tendem melhorar. Amor: romance favorecido. Conquistas no ar!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua capacidade profissional está sendo observada por alguém que pode lhe ser muito útil. Bom momento para você explorar novos horizontes e crescer na sua área de trabalho. Finanças: é hora de poupar seu dinheiro para não faltar depois. Amor: vida afetiva promete alegrias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Esqueça decepções e procure satisfazer seus desejos, pois cada dia é um dia. Diversão: os amigos animarão o ambiente social. Finanças: boas oportunidades de ganhar dinheiro são mais facilmente percebidas. No amor, esbanje carinho para quem lhe ama de verdade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A maior visibilidade de seus projetos favorece ações que ajudam a desenvolver planos e negócios. Procure impulsionar suas iniciativas com mais firmeza. Diversão: fará, você se sentir mais leve. Finanças: situação estável. No amor, fase de intensa felicidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado com a vontade de gastar muito com diversão, pois ela poderá comprometer o seu orçamento. Busque as causas desta impulsividade e trabalhe nelas! Sua comunicação é dinamizada no dia de hoje, favorecendo a vida social. Amor: fique perto de quem te ama.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Gastos inesperados com parentes não estão descartados. Você tende a chamar a atenção por onde quer que passe, pois você transmite simpatia e irradia bom humor. Nas finanças: tendem evoluir. No amor, as relações amorosas tende se beneficiar de seu romantismo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Seu brilho pessoal contribuirá para o seu sucesso social. Você será alvo das atenções nas suas elites sociais. Finanças: o gerenciamento material e financeiro se beneficia de sua boa capacidade administrativa. Amor: uma declaração de amor pode fortalecer o romance.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Se estiver só, uma pessoa muito interessante poderá se aproximar de você e dar um sentido mais emocionante e feliz na sua vida, mas nada de orgulho, viu? Nas finanças, as coisas podem melhorar nesse período se você correr atrás de seus objetivos. Amor: só alegrias a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você ser sente mais motivado para realizar atividades da vida cotidiana, seja em casa ou na vida social. Cultive prazeres que o ajudem a se sentir mais feliz. Promova uma total libertação de seus medos, procure se renovar! Amor: momentos felizes na vida afetiva.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Momentos agradáveis na vida social, pois novas amizades animarão o seu dia. Passeios não estão descartados, principalmente se for se em companhia de familiares. Finanças: os astros acenam prosperidade, mas mexa-se! Amor: seu romantismo contagiará seu par.