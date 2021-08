ÁRIES (21/3 a 20/4)

O período pede que você esteja aberto a novas amizades e que tente se sintonizar com seus objetivos. Plante sementes para o futuro, mas não se esqueça de desenvolver sua disciplina e colocar em prática as decisões que tomar. Viva intensamente seus sentimentos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: é o momento de colocar ideias em prática, porque nada cai do céu. Amor: não adianta tentar disfarçar o que sente. É tudo intenso demais. O alerta é válido para todos os dias. Ser feliz faz parte destes dias. Pensamentos positivos atraem o que há de melhor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Nesse período, valorize o trabalho em equipe, as parcerias e alianças. Um encontro especial vai mudar sua vida. Facilidade de realização dos seus projetos pessoais.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. O período é propício para metas curtas, planos objetivos e disposição para colaborar com outras pessoas. Nada mais é preciso para você render muito e ficar com a consciência em paz.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: a intuição aliada ao seu bom senso, fará com que os obstáculos desapareçam. Argumente. Amor: um passeio e mudança de ambiente serão fundamentais para a harmonia a dois. O momento é de brilhar. O Sol transita por sua área de relacionamentos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: procure tratar as pessoas com mais carinho. Trabalho: sem habilidade nos relacionamentos, sua eficiência pouco vai adiantar. E como o clima é de sensibilidade o melhor é ficar bem com todo mundo. Dizer que esses dias são especiais é pouco.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: a cooperação entre os colegas vai ser fundamental para o êxito de todos. Amor: dias excitantes. O clima é de conquistas, de muita sedução, de aproximações e reencontros. Seja eficiente e conte com a ajuda de pessoas experientes. Cor: verde-escuro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Você vai fazer sucesso no ambiente familiar e terá tranquilidade para lidar com os parentes. Conte com a ajuda dos amigos para equilibrar suas energias e emoções.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As oportunidades e parcerias no trabalho recebem impulso. Os astros conspiram para que tudo dê certo, mas isso também dependerá da sua força de vontade e do seu jogo de cintura. Acredite. Seus familiares estarão prestimosos e haverá muita afeição.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O período favorece novos estudos. Entre em contato com a espiritualidade e renove-se. As transformações continuam a acontecer de forma intensa. A boa notícia é que você terá clareza para realizar as mudanças necessárias. Invista mais em atividades intelectuais.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Com postura discreta e sempre leal, você vai saber como agir no momento certo. A Lua agita o clima e ninguém consegue ficar parado, muito menos você. Encontre amigos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. O momento é de muita atividade intelectual. Aproveite a fase para se dedicar a seus estudos e desenvolver seus projetos. Corra atrás de suas metas. Bom momento espiritual.