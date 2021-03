ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: Fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. O que não aconteceu como o esperado merece revisão rápida e mudança de estratégias rápidas também. Renove sempre as suas esperanças para que tudo mude sempre para muito melhor.

TOURO (21/4 a 20/5)

O diálogo é uma ferramenta potente quando se dá na medida certa para gerar um bom entendimento. Condições favoráveis para expressar seus sentimentos. Momento de realização e liberdade, iniciativa e ação seguras, de quem sabe o que quer. Cor: salmão. Número: 3.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você poderá fazer um bom negócio e conseguir um financiamento. Ouça os conselhos úteis de pessoas amigas, que lhe ajudarão a ver as coisas de um ângulo mais prático e positivo. Bom momento para os pedidos de caráter financeiro. Aja com equilíbrio. Cor: cáqui. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita estabilidade no setor financeiro. Os negócios poderão render uma boa quantia em dinheiro. Procure manter os pés no chão e não sonhar alto demais. No plano familiar receberá todo apoio que precisar. As amizades estão favorecidas. Cor: laranja-escuro. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você pode se sentir fora do eixo, mas aproveite para refletir sobre suas escolhas. É hora de tomar decisões, mas não os revele a estranhos, pois eles poderão lhe sabotar. Mantenha-se em equilíbrio que a alegria virá. Acerte as mudanças. Cor: azul-escuro. Número: 12.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dinheiro: a sorte virá sem que você espere por isso. Neste dia, você pode ser surpreendido por reações muito fortes às necessidades ou aos pedidos de uma outra pessoa. Não se defenda da sua generosidade. Invista nas suas emoções. Cor: verde-esmeralda. Número: 15.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É tempo de identificar suas reais necessidades, de modo a evitar os habituais desperdícios. Não seja tão emocional diante de seus desafios. O momento pede uma atitude mais prática. Não fique dramatizando o passado. Bom momento no campo amoroso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os astros estão aumentando a sua capacidade de batalhar pelo que deseja, principalmente no campo material. Aproveite a energia desses astros, que estão lhe trazendo muito ardor e coragem. Assim, você ousa ampliar os seus objetivos maiores. Cor: branco. Número: 18.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Movimento progressivo no seu ambiente de trabalho. Você terá lucro com suas atividades. Se pretende descansar ou se distrair à noite, pode se preparar para acontecimentos inesperados que modificarão seu programa, porém num sentido positivo. Cor: rosa. Número: 21.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É tempo de ficar antenado e identificar as novidades que podem tornar a sua vida mais fácil e produtiva. Fase muito boa para o trabalho, principalmente para começar alguma coisa, já que você será capaz de acumular a energia necessária para tal. Cor: amarelo-ouro. Número: 24.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Promessas de amizades novas que serão muito importantes na sua vida profissional e algumas modificações no plano social. Aceite-as com naturalidade. Cuide bem de sua aparência. Evite mostrar-se insatisfeito com tudo que lhe afeta. Cor: azul-claro. Número: 27.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Olhe para dentro e se permita que as qualidades possam fluir. Sua comunicação poderá ser beneficiada se você conseguir aliar sua força a sua sensibilidade. A inteligência emocional assegura seu sucesso. Bom momento no campo financeiro. Cor: rosa. Número: 30.