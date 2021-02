ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Bom momento para repensar antigas experiências seja no terreno amoroso ou profissional e tentar aprender com o passado. Evite cometer os mesmos erros. Você tende a gastar muito.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Hoje você tende a agir de forma prática para tornar sua vida mais funcional. Procure colocar suas tarefas em dia. Bom momento no campo social. Cor: verde-esmeralda. Número: 3.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Muita intuição e capacidade de se adaptar ao fluxo da maré. Isso lhe trará vantagens no campo profissional, por saber esperar o momento certo para agir e distinguir quais são as melhores oportunidades. Em família, momento de harmonia e prosperidade. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Hoje, você pode contar com a ajuda de sua intuição, que está surpreendentemente nítida. Aproveite para inventar soluções para dilemas aparentemente insolúveis. Dê uma de inventar e aproveite, pois este momento traz sorte no amor e também nas viagens. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Ótimos dias para a vida amorosa e sexual. Observe o que a pessoa amada está querendo lhe mostrar e entre num clima romântico a dois. Tente esquecer um pouco os limites que a vida impõe. O céu promete uma manhã séria e filosófica e uma noite vibrante e criativa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O céu, com aquele jogo de cintura, que faz com que a gente tenha sempre um jeitinho para tudo, portanto é importante que você descubra novas maneiras de organizar a vida, abrindo espaços para os projetos que você vem alimentando há tanto tempo. Cor: bege. Número: 12.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O momento é positivo para fazer atividades culturais e divertidas em grupo. Aproveite esta fase para se aproximar das pessoas e trocar conhecimento e afeto. Procure sua harmonia interior, não deixe que pressões externas retirem você do seu centro. Número: 15.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O dia favorece seus interesses pessoais e lhe dará maior capacidade de impor sua presença e carisma, especialmente usando a palavra. O Sol indica que este é um momento em que você poderá aliar sua capacidade de comunicação e movimento com a de colocar metas viáveis.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O céu favorece suas tarefas, as atividades externas e os empreendimentos que exijam entrega e perfeição. Sua vocação e seu potencial e realização são ativados neste período. Seu comprometimento com os deveres profissionais toma seu tempo até a vindoura semana.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Inicie esse período com ânimo e positividade para atrair boas energias. Qualidade de vida e bem-estar são metas a serem alcançadas. Acredite mais no poder divino. Um descanso é mais que merecido agora. É necessário. E deve ser curtido com tudo a que você tem direito.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Vida financeira favorecida. Bom momento para investimentos e transações financeiras de qualquer espécie. Você está hábil e com o senso para negócios, apurado. Na vida afetiva, poderá ter algumas decepções, não espere demais das pessoas. Sorte no campo profissional.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A tendência astral é de muito ânimo para curtir a vida social e estar em festas e entre amigos. Saia com quem gosta. Procure nutrir a atividade em suas relações, sobretudo familiares. Possibilidade de conhecer pessoas de muita sabedoria. Cor: vinho. Número: 18.