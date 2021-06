ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesse período, demonstre o seu lado cooperativo e inspire as pessoas, já que elas tendem a se sentir seguras diante de sua atitude harmoniosa. Projeção social. Finanças: corra atrás de seus interesses e sua conta bancária aumentará.

TOURO (21/4 a 20/5)

Neste dia, seu poder criativo se expande, favorecendo seu senso de oportunidade diante dos novos desafios. Bom dia para mostrar o seu dinamismo e realizar muitas coisas. Finanças: chance de investir melhor o seu dinheiro. Amor: invista mais na sua felicidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Está previsto sucesso para quem está em nova atividade. Mas, isso, só será possível para quem trabalhar duro, pois nada cai do céu. Este é um período de maior proximidade com as pessoas queridas. Finanças: Busque poupar seu dinheiro.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Una-se a pessoa competente nesse período porque a reunião de esforços e talentos tende a trazer bons resultados. Você hoje estará mais voltado para definir metas profissionais. Finanças: há chance de investir bem a sua grana.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Bom momento para você defender os seus interesses, pois as pessoas se sentem atraídas pelo seu jeito espontâneo e bons acordos e negócios serão possíveis nesse período. Momentos de lazer pode ajudar você a relaxar e se sentir mais leve. Finanças: estáveis.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua força de trabalho vai trazer muita produtividade para sua atividade e muito dinheiro para sua conta bancária. Ótima noite para passear com familiares e se divertirem. Bom dia para avaliar o movimento financeiro da semana. Amor: muitas alegrias no lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A fase favorece acordos acerca de interesses conjuntos. Os diálogos tendem a ser agradáveis no dia de hoje. A companhia de pessoas mais experientes o ajudará a ampliar suas perspectivas de vida. Finanças: Evoluindo melhor. Amor: há clima para romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento oportuno para definir estratégias para procurar concretizar o que busca. Terá mais facilidade para contornar problemas profissionais e colocar tudo nos eixos. Finanças: poderá faturar melhor com trabalhos criativos. Amor: conquistas e namoros em alta.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dedique-se às suas obrigações com toda atenção necessária para evitar erros e ter que refazer serviços. Não deixe o lazer de lado, sua criatividade precisa desse estímulo. Finanças: seu faro por bons negócios fará você ganhar muito grana.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, você pode compartilhar assuntos particulares, mas perceba se as pessoas são confiáveis. Dedique-se mais ao trabalho. Finanças: preserve os limites de seu orçamento. Evite gastos pesados. Amor: Fortes emoções no ar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque dedicar-se às atividades introspectivas, como a leitura, e alimente sua sede por novos conhecimentos. Faça planos, mas, certifique-se se está preparado para concretização de seus projetos. Finanças: estáveis. Amor: alegrias na vida amorosa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nessa fase, você se dedica as suas metas de maneira criativa. Com idealismo você atua, buscando elevar a qualidade de suas ações. Sua criatividade está em alta e o que produzir terá boa aceitação. Amor: promessas de imensa felicidade a dois.