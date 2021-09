ÁRIES (21/3 a 20/4)

Muita energia astral. Aproveite para a direcionar para o seu trabalho deslanchar e a produtividade aumentar. Inteligência financeira aguçada poderá fazer você faturar alto em seus negócios. Amor, bom momento para assumir compromissos amorosos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Momento de destaque pessoal, mas logo, permita-se dividir os holofotes com quem lhe ajudou a ficar em evidência. A boa comunicação lhe ajudará a fortalecer amizades. Nas finanças, melhora financeira não está descartada. Amor: sucesso amoroso no ar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você saberá tirar proveito das suas vivências profissionais e aumentar o seu círculo de parceiros com os quais poderá fazer bons negócios. Nas finanças, seus investimentos tendem aumentar! No amor, uma pessoa especial ganha importância em sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O lazer pode esperar; portanto, dedique-se mais aos seus negócios, pois crescerão na medida dos seus esforços. Nas finanças, perspectiva de fechar muitos negócios e faturar muito nesse período. No amor, uma amizade poderá se transformar num belo romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Bom momento para discutir assuntos importantes com chefes, pois você está com boa visão de negócios e saberá argumentar com clareza o que é o melhor para seguir. Nas finanças, dias de prosperidade virão. Amor: romance tende esfriar: esquente-o!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Evite atividade em grupo, pois serviço individual poderá lhe render melhores lucros. Diversão: excesso de lazer poderá comprometer seu tempo, produtividade e também o orçamento. Finanças, estáveis. No amor, alguém tende lhe olhar com bons olhos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Pense sempre positivo e as boas energias do universo lhe ajudarão a concretizar seus objetivos. A mente tem poder de atrair o que é bom para você, se for usada para o bem. Finanças: bons negócios à vista e prosperidade. Amor: plena felicidade a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua estrela começa a brilhar. Boa fase para o universo profissional. Chance de realizar seus objetivos e chegar ao que deseja. Nas finanças, seus caminhos estão abertos para a prosperidade: caminhe! No amor, seu potencial para conquistar está em alta.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não se deixe enganar por quem lhe faz propostas de negócios fabulosos, pois a fase não favorece isso. Cuidado com espertinhos que estão de olho no seu bolso! Finanças: Não invista grana em negócio arriscado. No amor, não ofusque quem te ama.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Permita-se curtir momentos relaxantes: que tal uma caminhada pelas matas? Prefira os prazeres em ambientes reservados e acolhedores. Nas finanças: bom momento para investir no seu trabalho: perspectiva de sucesso. Amor: felicidade perto de você!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Acordos profissionais favorecidos. Ótimo momento para resolver pendências e acabar com preocupações. Nas finanças, terá ideias inovadoras que lhe ajudará a crescer na sua atividade e faturar mais. No amor, um romance pode iniciar a partir de um olhar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Criatividade em alta. Chance de melhorar o seu serviço e conquistar reconhecimento das pessoas. Ideias inovadoras poderá lhe apontar meios para deslanchar as suas atividades. Finanças: há chance de crescimento. No amor, um romance pode começar.