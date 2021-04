ÁRIES (21/3 a 20/4)

No plano profissional está na hora de trabalhar por seus ideais. Esbarrar em limites alheios pode dificultar o que seria resolvido facilmente. E nada de bom acontece sem a colaboração das pessoas. Bom momento no campo financeiro. Cor: laranja. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Se você está em vias de fazer negociações imobiliárias, como aluguel, compra ou venda de casa, preste muita atenção aos detalhes. Há risco de ser passado para trás, porque sua percepção de detalhes estará falha. Bom momento no campo afetivo. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Favorável às realizações concretas. Empreendimentos, compras e vendas. Muitos sonhos e desejos vão deixando o seu coração um pouco inquieto. O astral geral, entretanto, é positivo. Muita ação e trabalho. Bom momento no campo profissional. Cor: bordô. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Desejos profundos dominam a cena nesse período, fazendo você sair pelo mundo atrás de algo que faça sentido. Vai atrair boas novidades para a sua vida afetiva. Também no trabalho haverá facilidade: algumas portas se abrem. Harmonia familiar. Cor: verde-escuro. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Graças ao seu magnetismo, você poderá fazer bons contatos. A energia dos signos de fogo é extremamente agradável para a sua natureza. Você vai ficar encantado com as ideias criativas que andam circulando por aí. Sorte no amor. Cor: vermelho-escuro. Número: 15.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Duvide de promessas fabulosas. É tempo de pensar em coisas concretas. Não coloque nada a perder ao querer que tudo aconteça do seu jeito. Não será assim, independentemente de sua vontade. Bom momento no campo sentimental. Saúde boa. Cor: laranja-claro. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A energia cósmica vai lhe trazer sorte nos próximos dias. Você inicia estes dias de modo positivo. As coisas começam a acontecer com mais velocidade, por isso, é uma boa hora para pensar no futuro. Aventure-se! Bom momento no campo criativo. Cor: violeta. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você está absorvido por seu trabalho, o que pode ser extremamente produtivo. Sua atenção está voltada para o futuro, e você está apto a mudar os rumos da sua vida profissional, se for necessário. Projeção social e financeira. Cor: azul-turquesa. Número: 25.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No plano sentimental, você terá encontros muito importantes. Tome cuidado para não se envolver numa situação complicada, em amor. Concentre-se em seu trabalho e não perca tempo com hesitações. Chances de felicidade e sucesso nos negócios. Cor: branco. Número: 29.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A partir da vindoura semana, o cosmo começará a agir em sua casa dos relacionamentos, deixando seu comportamento mais expansivo, receptivo e realçando a sua generosidade com as pessoas que ama. Bom momento no campo sentimental. Cor: verde-claro. Número: 32.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tranquilidade e harmonia. Renovação no trabalho, novas perspectivas. Solução de problemas pendentes. Surgimento de um novo romance, ou renovação e alegria na vida conjugal. Bom momento no campo profissional e financeiro. Cor: vermelho sangue. Número: 37.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque centrar-se em si mesmo sem comprometer a arte de bem se relacionar. O momento de autopercepção, tornando você mais apto para enfrentar dificuldades. Não se estende às outras pessoas, portanto reúna-as mas não julgue. Cor: azul. Número: 40.