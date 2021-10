ÁRIES (21/3 a 20/4)

Apesar da sua individualidade você tende buscar novas experiências. Bom momento para promover o conhecimento mais profundo de si mesmo. Nas finanças, dias de prosperidades virão. No amor, procure avaliar o seu grau de satisfação perante a vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Hoje, os astros ajudam você a lidar com aspectos delicados da sua vida. Por isso, procure conhecer melhor as pessoas ao seu redor. Nas finanças, amanha, começa um período de conquistas profissionais e financeiras. No amor, será fácil atrair quem ama.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Hoje, Mercúrio, regente deste signo, desperta sua criatividade, poderá fazer projetos promissores. Êxito com atividades turísticas. Nas finanças, não faltará dinheiro para seus empreendimentos e gastos pessoais. No amor, valorize sempre quem te ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O clima sociável beneficia as interações. Promova acordos quê sejam favoráveis a todos. Nas finanças, busque maneiras de tornar seu patrimônio mais forte e robusto. No amor, sair com quem ama e conhecer lugares novos pode ser muito divertido.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A fase favorece a troca de experiências com pessoas e culturas bem diferentes da sua. Esse movimento será fértil e trará novidades para o seu meio profissional e social. No amor, por intermédio de amigos poderá conhecer alguém que poderá balançar o seu coração.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua percepção mais apurada o guiará na definição de prioridades. Bom momento para aproveitar com a família. Nas finanças, boa fase profissional poderá fazer sua situação financeira decolar. No amor, no campo afetivo fuja da mesmice.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Parece que a sorte resolveu lhe dar uma mãozinha. Segundo os astros, muita coisa vai mudar para melhor. Principalmente, na área profissional, pois bons negócios surgirão. Nas finanças, êxito financeiro não faltará. No amor, vai ter sucesso na vida amorosa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Curta o clima acolhedor de seu lar. Busque a companhia de pessoas queridas para animar o seu dia. Nas finanças, procure preservar o seu dinheiro. Não gaste demais. No amor, fase de fascinação e de conquistas amorosas, pois o amor está no ar!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bons momentos na vida social não faltarão, então se permita curti-los. Porém, não se esqueça de atender outros compromissos. Nas finanças, os astros indicam que sua vida financeira, em breve, melhorará. No amor, ótima sintonia na vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não tente racionalizar tudo, pois essa atitude pode acabar o isolando das pessoas e das oportunidades de diversão. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Finanças: êxito financeiro não está descartado. No amor, Vênus promete alegrias na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nada de investir seu dinheiro em negócio fora da sua área de atuação. Será como dirigir no escuro. Busque capacitação profissional e novas perspectivas se abrirão para você progredir na sua atividade. No amor, você vai ver que encontrou a pessoa certa.

PEIXES (20/ 2 a 20/3)

As atividades intelectuais se fortalecem, fazendo gerar importantes ideias criativas. Bom momento para planejar o seu futuro profissional. Nas finanças, Netuno e Júpiter acenam muitos negócios e prosperidade. No amor, romance recente pode ficar sério.