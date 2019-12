ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Atividades e parcerias no trabalho estimulam sua criatividade neste momento em que a Lua estimula sua área profissional. Bom momento no campo pessoal. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Leve seus compromissos mais a sério e evite abusos. Tente encontrar a paz e não se envolva com pessoas que gostam de intrigas. Não deseje para os outros o que não quer para si. Bom momento no campo profissional e financeiro. Cor: vermelho-sangue. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Possibilidade de algum acontecimento inesperado na sua vida afetiva que deixará um saldo de amadurecimento. De alguma forma a relação com o outro vai transformar algo em você. Portanto, não fuja dos relacionamentos afetivos, dos romances. Tudo dará certo. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Possibilidade de grandes melhoras no campo financeiro, já que alguns contratos importantes poderão ser firmados neste período. No plano sentimental você estará mais intenso, cativante, sedutor e misterioso do que nunca. Pode armar sua rede. Número: 10.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Suas relações se beneficiam com sua personalidade mais afetuosa. Sua maior sensibilidade faz com que as pessoas peçam conselhos a você. Bom momento no campo familiar. Número: 13.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nesse período, a sua afinidade com colegas de trabalho favorece os trabalhos em grupo. Boas parcerias podem lhe ajudar a expandir os horizontes. Suas maiores qualidades estarão em evidência. Bom momento nos campos espiritual e financeiro. Cor: azul-celeste. Número: 16.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Um amor de verdade faz parte da sua história atual. Facilite. Cuide de seu bem-estar emocional, realizando atividades que favoreçam sua autoestima e criatividade. Busque assuntos de que você goste bastante. Saúde boa. Cor: laranja-escuro. Número: 19.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período excelente para um avanço na vida profissional. Você está com os pés bem firmes no chão e sabe o que precisa para sobreviver. Além disso, passam pela sua cabeça, otimismo que o fazem enxergar novas possibilidades para a sua vida. Cor: amarelo-ouro. Número: 22.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sentimentos de altruísmo e generosidade para com as pessoas mais necessitadas. Equilíbrio emocional. Tudo o que fizer hoje será calmamente planejado, fazendo com que os resultados sejam mais satisfatórios. Aproveite para mudar o rumo do que não estiver indo bem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalho: Saber ouvir e compartilhar experiências vale mais que um belo currículo agora. É a maneira como você se relaciona que vai contar pontos no final. Amor: certezas e incertezas existirão o tempo todo. O que fazer? Nada. Apenas deixe que os cenários voltem a se definir.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Bom para os ganhos através dos outros. Terá a intuição certa e saberá escolher o que é melhor para você. A Lua estimula seu brilho e magnetismo pessoal e recomenda que você invista em seus contatos sociais e profissionais. Bom momento no campo social. Número: 25.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Bom momento para expressar seus sentimentos. Nesse dia, tudo o que você disser deve ser bem interpretado. Portanto, pare de guardar magoas e tristezas do passado. Aproveite e renove-se. Acredite em você, no seu potencial, lute pelos seus sonhos. Número: 28.