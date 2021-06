ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Os astros influenciam positivamente sua vida. Lute pelos seus ideais. Mercúrio aumenta sua curiosidade e interesse por novos estudos. Acredite em seu potencial intelectual.

TOURO (21/4 a 20/5)

É hora de colocar os planos em ação e de se dar o devido valor. Esta pode não ser uma boa época para assumir muitos compromissos ou trabalhos extras. A preguiça pode estar imperando. É tempo de perceber que já tem responsabilidades suficientes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. No trabalho, pode contar com as pessoas de sempre. Entretanto, não abuse e procure cooperar também. Não esqueça que a vaidade excessiva só atrapalha.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Momento de sucesso na vida profissional. Pelo menos entrará em contato com tudo o que você precisa para isso, seja conhecendo pessoas ou recebendo propostas de trabalho interessantes. Aja com alegria e atenção e tudo dará certo, pois lucros estão previstos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Ouvindo a intuição, muitas dúvidas deixam de existir. Nesse período, ela está mais forte que nunca. Seja pé no chão mas permita-se ter expectativas no amor. O romance com que tanto sonha pode estar a caminho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. A fase é de tranquilidade para sua vida, dando a você equilíbrio e confiança. Aproveite o dia para pensar em sua vida e cuidar do ambiente em que vive.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: O cosmo oferece a oportunidade de expressar sua afetividade com os familiares. Trabalho: É da maneira como você se comunica que depende quase tudo. Clareza é fundamental e diplomacia, idem. Seu bom senso será reconhecido publicamente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje está com sentimentos generosos e poderá expandir seu horizonte. Oportunidades de trabalho sérias e confiáveis, prenunciando futuro próximo de sucesso. Trabalhe duro e confie neste futuro. Bom momento no campo social.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está vivendo um excelente período, todas as suas qualidades estão afloradas, mostre seu valor e exija seu reconhecimento. Seja fiel a seus ideais e valores. Isso fará com que você, cada dia mais, confie em si próprio Bom momento no campo familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É tempo de aprender a lidar com a suscetibilidade emocional. Não é sempre que dá para ser o centro das atenções. Quando você se der conta de que é possível não ser número um sempre, vai crescer em diversos aspectos da vida. Vá pensando um pouco nisso.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Aproveite as boas chances que surgirão nos negócios e na parte profissional. Período positivo. Você está mais forte, mais determinado a conseguir o que deseja. Favorável para iniciar namoros, marcar casamento e ativar a vida social. Aproveite para fazer novos amigos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: Não tome decisões precipitadas em negócios envolvendo dinheiro emprestado. Sua criatividade e sua habilidade para lidar com situações complicadas estão em alta. Aproveite que sua percepção está em alta e faça melhorias.