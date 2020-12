ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua vontade de progredir está em alta. Muita disposição para levar adiante projetos que estavam engavetados. Nas finanças, Marte, regente deste signo, assinala uma fase de prosperidade. No amo amor, fase de muita paz e alegria na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Muita ambição e disposição para o trabalho atrairão seus caminhos para o sucesso, pois sua produtividade deverá aumentar. Nas finanças, sua situação deverá melhorar muito. No amor, momentos de imensa alegria na vida familiar. Muita paz no coração.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A distância entre você e o sucesso profissional está mais curta do que imagina. Tudo aquilo que pretende realizar, agora será possível, pois o momento astral, favorece empreendimento profissional. Nas finanças, êxito financeiro. No amor, ciúme à vista.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Quanto maior for o seu entusiasmo, mais perto você estará para alcançar os seus objetivos. Dinamize o seu trabalho e os frutos serão surpreendentes. Nas finanças, nesse período existe chance de aumentar seus rendimentos. No amor, dívida sua felicidade com quem te ama.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure escutar os pontos de vista dos outros e seja mais flexível. Nesse estado de democracia todos sairão ganhando. Nas finanças, você tem agora, uma visão mais ampla de negócios e poderá faturar mais com seu trabalho. No amor, romance no ar!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sucesso começará aparecer quando você sumir com desanimo. O melhor que você pode fazer agora é acreditar no seu potencial e correr atrás de seus objetivos. Nas finanças, situação estável, podendo melhorar. No amor, conquista amorosa à vista

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu ramo de atividade poderá se estender rapidamente, se você fizer parcerias com pessoas que tenham a mesma competência que você. Nas finanças, o destino lhe reserva muito êxito financeiro. No amor, seus sonhos amorosos se tornarão possíveis.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Terá que adequar o seu trabalho à evolução profissional do momento. Tudo muda, tudo melhora e tudo vende mais! Esse é o recado dos astros. O resto é com você! Nas finanças, há chance de crescimento financeiro. No amor, muita paixão na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É muito possível que tudo não corra exatamente como você deseja. Mas isso, não vai atrasar ou dar prejuízo ao seu trabalho ou negócio. Nas finanças, avançará aos poucos na sua atividade e financeiramente será igualmente. No amor, ciúme pode aprontar!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Se seus recursos estão escassos para dinamizar o seu trabalho, saiba que nesse período os astros favorecem parcerias e associações! Tudo o que for feito em grupo, nessa fase, dará resultado. Nas finanças, situação apenas estável. No amor, muita emotividade a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Se seus objetivos parecem estar distantes, não desista deles, pois muito em breve, irão ser alcançados. Ânimo! Pois tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Nas finanças, sua situação econômica melhorará. No amor, sucesso amoroso à vista!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Há sinais astrais de muita prosperidade na sua carreira profissional. Parece que tudo na sua atividade dará certo. Sua atividade promete muitas alegrias. Nas finanças, muita grana está vindo! Produza mais, ta? No amor, alguém está te admirando muito!