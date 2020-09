ÁRIES (21/3 a 20/4)

Dia agradável. Trabalho: as mudanças na vida profissional e financeira estão protegidas. Amor: bom para todos os começos, para novos amores, para acertos com os que já existem para tudo o que se pretende que tenha vida-longa. Os relacionamentos estão em alta.

TOURO (21/4 a 20/5)

Acredite que você é capaz de prosperar e descobrir novas fontes de renda. Valorize o seu trabalho e procure se unir a pessoas que possam ajudá-lo Mas atenção, não tome decisões precipitadas na vida amorosa. Bom momento no campo profissional. Cor: rosa. Número: 2.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O período é muito favorável. Tudo que fizer dará certo, faça tudo como planejou. Saúde: evite os abusos. Clima harmonioso. Dê atenção especial aos pequenos assuntos do dia a dia, esse é o seu talismã para atrair sorte. Bom momento no setor sentimental. Cor: bege. Número: 5.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita animação e excelente disposição. Poderá usar suas melhores qualidades, como a cooperação e o senso de harmonia. No trabalho, sua simpatia vencerá qualquer adversário e fará desmoronar os climas tensos. Mais liberdade e respeito na vida afetiva. Número: 8.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Dia agradável. Trabalho: sua reorganização financeira começa a dar retornos. Dias especiais. O que você tem de melhor será colocado a prova e as chances de aprovação total são imensas. Muita gente vai ficar maravilhada com coisas que fazem parte do seu cotidiano.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Aproveite o momento para investir em sua qualidade de vida, prestando mais atenção às suas necessidades. Harmonize suas relações de trabalho. Cor: verde-esmeralda. Número: 11.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Sua força interior está em alta. O momento deixa você mais confiante, dando certeza do que você sente e deseja. Tire o dia para refletir. Bom período para se acertar na vida afetiva. Número: 14.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aumentam seu magnetismo e a sua vitalidade. Poderá provocar novas situações e preencher suas necessidades pessoais e profissionais. Os astros lhe projetam social e profissionalmente e lhe dão proteção e apoio, mas tenha cuidado para não se sobrecarregar fisicamente.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O setor afetivo está favorecido, suas relações passam por um momento estável como você gosta. Procure a companhia de pessoas que possam contribuir para o seu progresso. Criar as próprias regras profissionais é o que todo mundo gostaria. Cor: verde-claro. Número: 17.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Em breve você vai viver um momento maravilhoso. É bem possível que esteja bem atuante mas tenha calma. Trate de diminuir o ritmo de suas atividades e perceba o que se encontra à sua volta. Tenha bastante fé e tudo vai dar certo em sua vida. Cor: vinho. Número: 20.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. As viagens, os passeios e as leituras estão amplamente favorecidos. Dia calmo. Seu comportamento discreto fará com que você seja escolhido por alguns como confidente. Cor: violeta. Número: 23.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dia variável. Trabalho: numa conversa entre amigos você poderá descobrir uma nova chance de trabalho. Amor: amores têm bênçãos extras nesses dias, mas elas não bastam. Ciúmes e cobranças? Nem pensar. Os métodos devem ser outros. Cor: azul-turquesa. Número: 26.