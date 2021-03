ÁRIES (21/3 a 20/4)

É tempo de ter força para espantar os antigos fantasmas e dar uma guinada visando obter uma melhor qualidade de vida. Defina metas em sua vida e não tenha medo de desafios! Está mais do que na hora de confiar em sua capacidade. Cor: laranja. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Desejo de empreender grandes coisas. Invista em atividades em grupo. Os relacionamentos serão favorecidos, despertando o sentimento de companheirismo. Seu convívio social está em harmonia, mesmo nesse período. Bom momento no campo financeiro. Cor: verde-esmeralda. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Hora agradável. Você pensa com clareza e boa vontade, sua mente aceita avaliar as questões por ângulos que lhe são pouco usuais. Na vida afetiva, faria muito bem em expressar o seu afeto pelos que ama. Cor: marrom. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: Água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. No amor, convém fazer um pouco de autoanálise nesse período. Nova motivação para sua vida doméstica. Favorecimento e alegria. Bom momento no campo familiar. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: Fogo. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Pense mais e seja mais estrategista para conseguir o que busca. Boas oportunidades financeiras estão nas suas mãos, dê passos certos e bem calculados. Cor: laranja-claro. Número: 15.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você será foco de atenção e despertará forte interesse de algumas pessoas. Trabalho: Não se cobre em relação ao que não aconteceu. Nem ao que demorou demais para chegar ao final ou deu errado. Tudo pode ser melhorado com o tempo. Cor: azul-celeste. Número: 18.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O astral se sobrecarrega de energias de natureza muito positiva. Você viverá situações progressistas. Período favorável no campo afetivo. Poderá ter início algum relacionamento importante, principalmente se você está disponível. Cor: vermelho. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Terá grande oportunidade de assumir uma posição de liderança, pois está muito magnético e carismático. Se tiver reivindicações a fazer, aproveite o dia de hoje. Você terá ideias novas para melhorar seu futuro. Bom momento no campo espiritual. Número: 24.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com boa vontade e finura, você poderá vencer uma situação sentimental que lhe pesa. Cultive um entendimento mais profundo com o ser amado. Período excepcional para a realização de seus planos financeiros. Bom momento no campo profissional. Número: 27.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Aja com muita cautela e sabedoria nesse período. Não esqueça, apesar de tudo, que ser humilde é uma virtude. Trabalho: Invista, sem medo, que o sucesso será consequência! Saiba aproveitar as boas oportunidades e ouça os conselhos de pessoas mais experientes. Número: 30.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Este período poderá ser muito importante para o plano profissional. Lute ao máximo para conseguir realizar o que tiver projetado. Estabilidade no setor afetivo, gerando tranquilidade para receber as boas oportunidades no setor financeiro. Cor: amarelo-canário. Número: 33.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Seu poder de sedução e seu carisma estão em evidência. Sua personalidade adquire brilho e atrai pessoas interessantes. Aproveite essa fase. Cor: azul-turquesa. Número: 36.