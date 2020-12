ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você terá maior conexão com as pessoas do seu ramo de trabalho. Bom momento para compartilhar ideias e expectativas. Procure agir de forma tranquila ao lidar com assuntos importantes. No amor, momento de maior compreensão e harmonia familiar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nessa fase, terá motivação para fazer parcerias e trocas de experiências com pessoas de grande conhecimento profissional. Dinheiro: nada de extraordinário, mas terá o suficiente para cobrir suas despesas. No amor, procure entender melhor seu amor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesse dia, os prazeres da vida estão em evidência para você, mas que isso, não seja motivo para negligenciar o seu trabalho. Nesse momento de prosperidade, seria um pecado deixar o descaso ganhar espaço. No amor, familiares animarão o seu dia.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você poderá progredir nessa fase. Bons negócios não estão descartados. Os astros indicam muito trabalho e prosperidade nesse período. Portanto, arregace as mangas e vá batalhar pelo que almeja. No amor, você vai se sentir confortável com a companhia de seus familiares.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nessa fase, sua estrela brilhará intensamente, propiciando progresso financeiro através de excelentes negócios. É hora de mostrar o seu talento para ganhar mais dinheiro. No amor, alguém poderá mexer com seus sentimentos. Paixão à vista!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Parece que o dia vai ser mais tranquilo. Aproveite para planejar coisas que irão lhe dar prazer. Bom momento para cuidar das suas coisas pessoais e até melhorar o seu setor espiritual. Que tal ir na sua igreja? No amor, vida a dois promete muita cumplicidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O pessimismo adia o progresso, fique bem longe dele. Pense positivo para atrair bons fluidos. A fase promete boas oportunidades profissionais para quem acreditar na própria capacidade de realização. No amor, alegria familiar: com mais harmonia e paz.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Ótimo momento para você avançar em todos os setores da sua vida: arregace as mangar e vá conquistar o que deseja. Dinheiro: terá oportunidade de aumentar sua poupança se correr atrás de seus interesses. No amor, bom entendimento familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua simpatia pessoal está em alta e favorece suas ações em todos os setores da sua vida. Terá chance de fazer boa parceria profissional. Dinheiro: economize sua grana para garantir um futuro promissor. No amor, passeio a dois é a melhor pedida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você poderá progredir nesse período, mas terá de tornar sua rotina mais dinâmica. Mais qualidade e maior produtividade da sua atividade exigirá empenho acima do normal. Dinheiro: parece progredirá financeiramente. No amor, o dia favorece bons relacionamentos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua inteligência está exagerada, favorecendo empreendimentos de grande porte ou de realização de serviço relevante. Seu interesse aumenta para atividades em grupo. No amor, este momento amplia seus desejos de dar mais conforto para sua família.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu poder de comunicação está em alta, fazendo com que suas palavras exerçam influência sobre a mente das pessoas. Escolha bem suas palavras! Seu lado intelectual está em alta, favorecendo a deslanchar seus projetos. No amor, bom clima amoroso.