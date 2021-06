ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você não se cansa de sua eterna brincadeira de decidir que rumo dar a sua vida. Que não seja para sempre. Afinal de contas, também é preciso conhecer outras formas de realizar determinadas ações. É com a diversidade que vivenciamos de verdade a tal existência.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: Se possível deixe as atividades que exijam concentração para outro momento. Cuidado ao se aprofundar em questões que não lhe dizem respeito. Afinal, é muito prejudicial invadir momentos alheios a fim de saciar sua curiosidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesse período, a sua atenção está direcionada para o prazer e para o belo. Seu instinto sexual estará aflorado e você não medirá suas aventuras neste campo. No plano profissional, é hora de você tirar projetos da gaveta e começar a dar andamento. Ideias e pensamentos claros.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Uma conquista amorosa pode trazer muitas alegrias nesse período. Se já tem alguém, siga a sua intuição, vai ser fácil captar os desejos de quem ama. Período adequado para tratar de assuntos relacionados com autoridades. Use sua intuição e capacidade.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. O período é marcado por prazeres intensos. Que tal buscar novas experiências? Tome decisões responsáveis e procure estar perto de seus amigos nesta fase.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Algumas mudanças podem surpreendê-lo. Saiba lidar com elas e transforme-as em algo positivo. Encare os problemas com convicção e se sentirá bem mais leve. O emocional ajudará você a tomar decisões importantes na sua vida. Bom momento do campo social..

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você consegue se comunicar com facilidade, mas tome cuidado ao criticar as atitudes dos outros. Trabalho: Não divulgue planos a quem não tem como colaborar com eles. Nem superestime as chances de expansão que o céu apresenta agora. É só ficar alerta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Ótimo período para aplicar dinheiro e expandir seus negócios. O plano profissional está muito favorecido. Aproveite. Momentos positivos garantem uma temporada de tranquilidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Grandes chances no trabalho e nos negócios. Você poderá fazer bons investimentos de dinheiro, mas terá a tendência a gastar demais e lhe será difícil poupar. Tome cuidado. Mantenha em segredo as suas esperanças e os seus anseios. Seus sonhos são muito íntimos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Reveja os seus hábitos e escolha alternativas saudáveis. Preste atenção ao seu corpo. Você percebe melhor suas necessidades materiais. Aproveite este momento para organizar seu dinheiro e estabelecer prioridades em sua vida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você está exigente demais com as pessoas. Entretanto, produtividade e competência na profissão e nos negócios. Mantenha-se ativo e atuante. O momento requer disciplina, procure estabelecer prioridades, caso contrário só encontrará dificuldades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você passará por um momento de superação nesse período. Talvez você tenha a sensação de que as suas emoções estão fluindo de maneira harmoniosa. É tempo de poder proteger os que estão à sua volta, sem ser sufocante. Bom momento no campo social.