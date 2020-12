ÁRIES (21/3 a 20/4)



É hora de apostar em novos projetos, a fase favorece novos negócios. Aproveite os impulsos positivos de Marte para iniciar uma nova atividade ou melhorar o seu serviço. Dinheiro: tende entrar um pouco mais. No amor, viverá momentos felizes.



TOURO (21/4 a 20/5)



Procure valorizar suas conquistas. Não faça investimento em coisa que não conhece bem. Será bom continuar aplicando no que está lhe dando resultado e deixe de lado aventura. No amor, assuntos amorosos tratados com sinceridade trarão tranquilidade.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom momento para se livrar de antigos padrões de comportamento e se abrir para o novo. Isso facilitará melhor comunicação com as pessoas. Liberte-se! Procure circular e conhecer gente e lugares diferentes. No amor, vale fazer a pessoa amada mais feliz.



CÂNCER (21/6 a 22/7)



As decisões tomadas de forma impulsiva tendem a provocar reações desagradáveis. Procure repensar suas atitudes, antes de falar ou agir. Reflexão pode aliviar a sua barra. No amor, a fase é de intensidade afetiva que refletirá bem em seu relacionamento.

LEÃO (23/7 a 22/8)



Vale começar um negócio que prometa prosperidade. Sua criatividade está em alta e sua percepção idem. Juntas, trarão sucesso para sua vida profissional. Dinheiro: poderá haver aumento de ganho com bons serviços. No amor, sucesso amoroso no ar!



VIRGEM (23/8 a 22/9)



Será fundamental para o seu sucesso profissional saber cuidar muito bem de tudo que foi começado e colocar melhor qualidade nele. Dinheiro: com eficiência profissional vai ganhar mais grana. No amor, vale apostar no sucesso da vida afetiva. Amor em alta!



LIBRA (23/9 a 22/10)



Planeje melhor o seu orçamento, para evitar futuramente, decepção financeira. Não arrisque nada de longo prazo para não tardar o seu crescimento. Dedique-se mais aos seus afazeres. No amor, sintonia e afeto a dois, fortalecerão o relacionamento.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)



Existe um lugar para cada um no mundo. Todo ser humano terá sua vez. E a sua vez parece que está bem próxima. Portando, esteja preparado para dar uma alavancada na sua carreira profissional. Sucesso à vista! No amor, romances estão favorecidos.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)



Além de contar com uma ajudazinha dos astros, você estará muito focado nos seus afazeres e tudo isso, poderá fazer sua carreira profissional decolar. Dinheiro: poderá pintar mais grana nessa fase. No amor, boas surpresas estão previstas para você.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)



Nesse período, o seu serviço vai exigir um pouco mais de garra da sua parte. Batalhe pelos seus objetivos. Com criatividade irá longe. Faça contato com gente que curta o seu trabalho. Isso, irá lhe trazer bons resultados. No amor, atração por alguém poderá lhe trazer inquietação. Controle-se!



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)



Poderá faturar uma grana com um serviço inesperado. Explore os seus talentos e terá resultados surpreendentes na sua carreira profissional. Você ira se destacar na vida social. No amor, alguém da sua família, poderá lhe pedir ajuda nesses dias.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Batalhe pelos seus interesses. O momento favorece resultados positivos para quem trabalhar com devoção. Deixe o seu talento se manifestar e o dinheiro entrará em maior escala! No amor, saia da rotina e busque nova fonte de diversão a dois.