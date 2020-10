ÁRIES (21/3 a 20/4)

Invista no seu aprimoramento profissional e em tudo mais que possa contribuir para avançar na sua carreira. Mudança de serviço favorecida. Vida social promete novidades. Dinheiro: sem altos e baixos. No amor, seu lado sensível vem à tona.

TOURO (21/4 a 20/5)

Mais que nunca, você deseja crescer na sua atividade. Sua ambição será o passaporte para conquistas, pois você está com muita disposição e criatividade para chegar lá! Dinheiro: não esbanje sua grana, economize. No amor, um romance pode decolar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Hoje é um dia perfeito para encontrar a oportunidade para trabalhar no que você quer ou melhorar o seu atual trabalho e o tornar mais competitivo. Dinheiro: problema financeiro tende ser resolvido. No amor, hoje o coração é que comendará o romance.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Anime-se! Algo muito bom está para acontecer em sua vida. A fase astral assinala progresso na sua vida profissional e a possibilidade de sucesso social. Dinheiro: mais negócios engordarão sua conta bancária nesse período! No amor, felicidade e carinho pintarão.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momento de prosperidade. Empenhe seus esforços no trabalho e terá pleno sucesso. O regente deste signo, o Sol acena melhores dias para sua vida profissional. Dinheiro: parece que vai sobrar grana nessa fase. No amor, o clima romântico tende a ser divino.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure deixar tudo claro e na mais completa ordem para continuar crescendo nas suas atividades e aproveitando as oportunidades. Você poderá ser destaque social. Dinheiro: saberá ganhar mais grana. No amor, está vindo aí, uma onda de felicidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure acelerar o que possa contribuir para sua elevação profissional. Individualismo agora, não está com nada. Aceite a colaboração das pessoas para que você possa expandir os seus negócios. Dinheiro: bons lucros à vista! No amor, muita afetividade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não chute o balde. O melhor é corrigir e não desfazer de algo que está pouco produtivo. Há muito que produzir. Melhore o que puder para competir em condições de igualdade, Só isso, tá? Dinheiro: possibilidade de altos ganhos. No amor, muita afetividade e cumplicidade a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Se depender de Júpiter, seu crescimento profissional será imediatamente. Já que o regente deste signo, está dando uma mãozinha, aproveite para dinamizar o seu trabalho. Dinheiro: pode pintar grana extra. No amor, não force a barra. Deixe fluir.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Há muito a ser feito para você progredir. Opções existem, mas será necessário usar toda a sua percepção para encontrar os meios para crescer na sua atividade. Dinheiro: nesse período, uma nova atividade poderá trazer maiores lucros. No amor, evite timidez na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Deixe suas ideias fluírem sem censura. Os seus projetos poderão dar muito certo se mantiver a mente aberta para novas situações que saiam do método usual de fazer as coisas. Dinheiro: brevemente, crescerá financeiramente. No amor, sucesso amoroso!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Suas certezas nem sempre se concretizam. Portanto, continue investindo no que deseja alcançar, pois uma hora você acerta. E isso está bem perto de acontecer, segundo os astros. Dinheiro: elevação financeira à vista! No amor, paz na vida a dois.