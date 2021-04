ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesse momento, as conversas ficam mais prazerosas e facilitam trocas de informações. Os laços de companheirismo tendem a se destacar hoje favorecendo as amizades. Finanças: o dia favorece negócios. Lucratividade em alta. Amor: clima de muita afetividade no lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

O imenso prazer de fazer o melhor impulsionará a qualidade dos trabalhos que vem desenvolvendo. Planeje o futuro pessoal para lhe garantir paz e segurança. Nas finanças: o momento favorece investimentos tradicionais. Amor: chances de conquistas afetivas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Abra-se para conhecer novas pessoas, principalmente, as que têm interesses semelhantes aos seus, pois boas parcerias profissionais não descartadas. Diversão: poderá servir de relaxante para a mente. Mas lembre-se, apenas em casa. Finanças: continuam equilibradas. Amor: novidades no ar!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua capacidade profissional será testada. Faça o seu serviço com todo carinho e mostre que você entende demais. Família: tendência de passar mais tempo com familiares. Finanças: melhoria financeira à vista! Amor: união familiar fará a diferença nesse momento.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Estar ao lado de pessoas com maior grau de maturidade poderá ajudar a reavaliar seus interesses pessoais, pois os aprendizados estão favorecidos. Nas finanças: amigos poderão indicar bons investimentos, mesmo assim, cautela! Amor: novidades românticas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O dia favorece planejamentos profissionais. Escolha de opções podem lhe dar condições de tornar o seu serviço mais produtivo. Família: alguém poderá precisar muito da sua ajuda. Finanças: procure respeitar os limites de seu orçamento. Amor: só, alegrias!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Transformações profissionais poderão ser feitas com êxito, pois você está apto a enxergar as melhores oportunidades para desenvolver as duas atividades. Diversão: busque lazer que não comprometa o seu orçamento. Finanças: estáveis. Amor: alegrias animarão o dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Talvez seja melhor investir no seu trabalho no que numa nova atividade, que você não conhece. Família: aposto no diálogo para resolver assuntos familiares. Nas finanças: sua criatividade pode lhe ajudar ganhar mais dinheiro. No amor, a vida vai melhorar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Você se sentirá muito entusiasmado, com boas perspectivas de melhoria profissional. Tudo indica que seu trabalho dará bons resultados. Lazer: jogos caseiros poderão lhe divertir bastante. Finanças: bons serviços aumentarão sua renda. Amor: sua família, seu tesouro!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu jeito prudente lhe ajudará a dar passos certos para chegar aonde deseja. Não terá vez incertezas, pois você, pois você sabe como conquistar seus objetivos. Bola pra frente! Nas finanças: sucesso financeiro à vista! No amor, Vênus assinala uma fase de felicidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você está recebendo vibrantes energias dos astros e se você direcioná-las para o setor de trabalho, muita produtividade poderá ser obtida em pouco espaço de tempo. Nas finanças, é hora de pensar no futuro: invista o seu dinheiro. Amor: momentos felizes lhe aguardam.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você terá que planejar melhor o seu trabalho para que tenha um período mais produtivo e lucrativo. Lazer: divirta-se mais, em casa. Você merece. Finanças: sucesso nos negócios pode gerar renda extra. No amor, novidades. Alegrias na vida afetiva.