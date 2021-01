ÁRIES (21/03 a 20/04)

Não invista muito no que conhece pouco. A fase não favorece grandes investimentos. Pois existe um clima de incerteza no ar. Finanças: aguarde um melhor momento para aplicar seu dinheiro em novos negócios. Amor: ótimas vibrações felicidade à vista!

TOURO (21/04 a 20/05).

Ambição em alta impulsionará sua produtividade. Finanças: você tende ganhar mais dinheiro nessa fase de prosperidade. Prosperidade através de bons serviços. Lazer: terá chance de fazer uma viagem recreativa. Amor: desejo de ser mais feliz a dois.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Associação não está descartada. Poderá ter sucesso numa boa parceria profissional. O momento favorece novas experiências nas atividades de trabalho. Finanças: possível sucesso na área profissional e financeira. No amor: muitas alegrias na vida a dois.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Saberá lidar melhor com sua vida social e aumentar novas amizades. Sua sede por diversão se intensifica, mas cuidado para não prejudicar o seu trabalho. Finanças: situação estável com possibilidade de melhora. Amor: curtira felizes momentos a dois.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Só dinamismo não basta para alcançar resultados é preciso aliar planejamento a ele. Aí sim, essa dupla vai fazer decolar seus negócios. Finanças: êxito financeiro em curto prazo não está descartado. Amor: alguém do passado pode complicar sua vida a dois.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Agarre a chance de se projetar profissionalmente que está vindo aí! Fique antenado nos acontecimentos para captar o que de bom surgir. Finanças: um novo trabalho não está descartado e uma nova fonte de renda idem. No amor, clima de romance no ar!

LIBRA (23/09 a 22/10)

O momento é favorável ao setor profissional. Possíveis negócios rendosos pintarão nesse setor. Procure desenvolver suas atividades e resultados virão. Finanças: bons lucros coroarão seus esforços. Amor: o momento favorece conquistas amorosas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua refinada eficiência o leva a buscar mais praticidade em seus trabalhos. Um cunho de originalidade valorizará o que faz. Finanças: chance de expandir seus negócios e faturar mais. Amor: mostre seu lado altruísta e perdoe quem tenha lhe magoado.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você realiza suas tarefas com muita satisfação e isso, favorece produtividade de excelente qualidade. Continue assim, e irá longe. Finanças: prosperidade vai marcar seus negócios. Amor: muito encantamento e ternura na vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Aliando seu poder criativo e à sua capacidade prática, poderá alcançar resultados surpreendentes nas suas atividades. Nas finanças, Saturno, regente deste signo, está enviando energias de prudência e prosperidade. Amor: confie mais na pessoa amada.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Procure concretizar seus objetivos, pois no momento, os astros estimulam as iniciativas profissionais. Querer é poder. Então, queira! Finanças: uma fase de prosperidade se aproxima. Mexa-se! No amor, um romance no ar!

PEIXES (20/02 a 20/03)

Seu otimismo estará contagiante e poderá até convencer os demais de suas idéias fantásticas. Porém, cuidado para não exagerar. Nas finanças, poderá fazer excelentes negócios e prosperar. Amor: sucesso em paquera. Já, na vida a dois, problemas.