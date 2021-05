ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os grandes negócios passam bem longe de qualquer programação. Isso na maioria das vezes. Fique alerta, pois pessoas importantes terão um papel decisivo para você conquistar novas parcerias e negócios. No amor, vida amorosa estará acima de feliz.

TOURO (21/4 a 20/5)

Para seu crescimento financeiro aparecer terá que circular mais, ampliar contatos e ficar por dentro do que acontece no setor de trabalho. Procure renovar o ambiente social. No amor, momentos inesquecíveis marcarão a sua vida amorosa. Que bom!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aposte nos seus objetivos. Novos interesses prometem prosperidade. Você estará bem mais perto de conquistas financeiras se usar o seu talento e produzir o máximo que puder. No amor, romance em alta e monotonia em baixa. Divirta-se com seu par.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Grande vontade de progredir no seu trabalho. Excelente disposição para ocupar-se de muitas tarefas. Produtividade trará excelentes resultados financeiros. Lazer: procure se divertir mais para poder relaxar respeitando as normais do nosso momento atual. No amor, bom momento na vida sentimental.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Disposição forte lhe ajudará trabalhar ativamente. Você está recebendo boas energias do Sol e sua produtividade aumentará e lhe trazer prosperidade. Bom momento na vida social: alegrias. No amor, nunca é tarde para perdoar e melhorar a vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Resultados positivos no trabalho não faltarão. Mercúrio e Júpiter bem posicionados trarão inspiração, realização e elevação profissional e financeira. Mexa-se! No amor, é tempo de compreender melhor a pessoa amada. Abandone sua postura de superior!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não crie limite para você. Sua capacidade realizadora promete muito sucesso na sua atividade profissional e você não deve se contentar com pouco, pois nem sempre o astral é tão bom assim. No amor, momento bom para fortalecer seus laços familiares.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento favorável para o trabalho analítico e individual. Saberá tomar decisões na hora certa e produzir o que for mais interessante. Estimule o seu lado intelectual: leia mais. No amor, você não depende dos outros para ser feliz, mas precisa de afeto!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Às questões econômicas exigirão maior atenção. Terá que saber usar seu dinheiro para não ficar no vermelho. Será bom você planejar melhor sua vida financeira para não fazer investimento inseguro. No amor, terá o retorno do afeto que der ao seu par.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Grandes negócios vão surgir nesse período, mas você terá que saber negociar. Não queira impor lucro demasiado ou não conseguirá nada. Seja objetivo e vai longe. No amor, há sorte astral zelando pela sua felicidade amorosa. Divida ela com a pessoa amada, tá?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure promover mudanças que se fizerem necessárias para o desenvolvimento da sua atividade. O astral é de prosperidade para negócios bem planejados e inovadores. No amor, fase excelente para conquistas amorosas ou conservar as já existentes.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua capacidade de adaptação está em alta. Saberá aceitar e usar o novo no que possa beneficiar sua atividade profissional. Inovação vai lhe trazer excelentes resultados financeiros. No amor. Tire o relacionamento da rotina. Faça um programa diferente.