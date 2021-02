ÁRIES (21/3 a 20/4)

Pode agir. Marte lhe dará a maior força para atingir suas metas. Tenha fé e pé no acelerador para você conquistar mais rápido o que almeja. O sucesso pertence aos ousados. Ouse! No amor, para quem está só: fase propícia para romances felizes.

TOURO (21/4 a 20/5)

A vida profissional passará por um longo período de prosperidade que aliviará suas preocupações financeiras e lhe dará muita paz e satisfação. É claro que você terá que correr atrás das oportunidades, tá? No amor, a fase promete afetividade e alegria.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Terá que fazer um grande esforço para conciliar as prioridades das suas atividades profissionais. Os negócios surgirão em escala maior e você terá que escolher por qual começará. No amor, os problemas familiares estarão em primeiro lugar. Fazer o quê?

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você já lutou bastante e o espaço profissional que você tanto desejou será possível conquistá-lo, pois nesse período a Lua lhe confere imaginação para dar um toque de originalidade nos seus trabalhos que ganharão espaços valiosos. No amor, a efetividade está em alta.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você sempre prioriza o trabalho. Mas, nessa fase, terá muitos interesses fora do trabalho e terá equilibrar o seu tempo para não deixar sua atividade profissional em segundo lugar. No amor, cumplicidade trará harmonia e afetividade na vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Se depender dos astros sua vida profissional poderá dar um grande passo para seu sucesso financeiro. Não faltarão oportunidades de bons negócios e altos lucros. No amor, companheirismo e harmonia predominarão o ambiente familiar. Alto astral!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Priorize a atividade que mais gosta e sua produtividade aumentará. Nesse momento sua ambição é maior. Seu desejo de progredir lhe dar força para batalhar pelo que almeja. No amor, possíveis encontros com familiares trarão revelações importantes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure usar à sua imaginação para criar o que for melhor possível na sua atividade profissional para que possa progredir e ganhar mais dinheiro. Não está descartada visita de amigo que estava distante. No amor, astral romântico está no ar. Aproveite!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure conquistar o espaço profissional que você merece. Aproveitando as chances que surgirem, chegará aonde deseja. Com o apoio de Júpiter, seu trabalho trará altos lucros. No amor, conserve o seu par. Fuja de aventuras para não se encrencar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O reconhecimento dos seus talentos é visível nas pessoas e servirá de estímulo para você avançar profissionalmente nesse período. Avalie bem o que você quer da sua vida e parta para a concretização de seus projetos . No amor, não idealize demais a pessoa amada. Seja mais realista.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nesse momento, vale a pena se dedicar à conquista de novos projetos. Seu progresso dependerá exclusivamente do êxito deles. Use sua inteligência para aprimorar o seu trabalho e resultados virão. Que tal fazer atividades prazerosas ao lado dos familiares?

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sem desafio, não existe uma satisfação total pelo alcançamos e nem daremos valor naquilo obtemos. Portanto, deixe desafio fazer parte da sua vida. Ele não uma ameaça e sim, um aliado. Saiba tirar proveito disso! No amor, dia marcado pela cumplicidade.