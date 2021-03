ÁRIES (21/3 a 20/4)

O céu vai lhe ajudar a reencontrar o entusiasmo nas atividades do dia a dia. O céu está pedindo que você crie um cotidiano mais adequado à sua originalidade. No amor, o clima é de amizade e companheirismo. Um dia perfeito para um programa cultural.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você terá mais jogo de cintura para lidar com as pessoas. Aproveite o momento para conquistar os outros e estabelecer novos contatos. Use seu carisma. Se ainda não encontrou sua cara metade, tente sair da rotina e movimentar sua vida social. Cor: bege. Número: 4.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Sempre é tempo de modificar alguma coisa em favor do seu desenvolvimento como pessoa. Você hoje pode seguir sua intuição, pois, ela lhe mostrará os melhores caminhos a seguir, principalmente no setor social. Bom momento no campo emocional. Cor: cáqui. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Procure não idealizar a pessoa amada, pois isso não é bom nem para você nem para ela. Você está lidando com um ser humano e as vontades e peculiaridades dessa pessoa devem ser respeitadas, assim como as suas. Bom período para os negócios e os trabalhos em sociedade. Cor: amarelo-canário. Número: 10.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Procure ter paciência e moderação, que conseguirá tudo o que deseja. Bom para os negócios. Chegou a sua hora, a sua vez de galgar a montanha do sucesso. Siga sempre em frente. É tempo de fazer das emoções um precioso referencial para impulsionar o que deseja.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É tempo de investir sua energia em atividades que gerem bem-estar. Trabalho: Mantenha os sentidos em alerta para o que ocorre à sua volta. Uma sugestão, uma indicação, uma ideia, tudo pode ter utilidade futuramente. Bom momento no campo afetivo. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se você quer ver seu trabalho realizado, passe a acreditar num resultado positivo, sem tanta insegurança. Tome coragem e termine todas as tarefas que começou. Se o desânimo bater, espante-o com pensamentos positivos e logo terá bons resultados. Cor: branco. Número: 16.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Ouvidos atentos: Podem surgir soluções para questões afetivas que estão perturbando seu sono. Lance mão de tudo para aprender hoje. Assim você aumenta a possibilidade de pôr as questões do coração nos eixos. Período de muita esperança. Cor: verde-esmeralda.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O pensamento está progressista e construtivo. Aproveite a ocasião para sair da rotina; convide a pessoa amada para uma conversa, online, devido ao momento. Você poderá se sentir mais desprevenido do que de costume, e terá vontade de levar uma vida cheia de aventuras.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/0)

Elemento: Terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. A Lua aumenta sua necessidade de recolhimento e meditação. Ao mesmo tempo, os astros continuam movimentando sua vida social. Tente se organizar. Cor: verde-escuro. Número: 22.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Mente objetiva e clara. Fase positiva de muito companheirismo e sinceridade. Os romances em geral estão muito favorecidos. Você terá a oportunidade de iniciar as mudanças necessárias para atingir melhores níveis de renovação e liberdade. Cor: cinza. Número: 25.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. O momento é positivo para sua vida profissional. Nessa área, haverá harmonia tanto entre você e os colegas de trabalho quanto com seus projetos. Cor: laranja. Número: 28.