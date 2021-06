ÁRIES (21/3 a 20/4)

Apesar das dificuldades você continua administrando bem o seu trabalho ou negócio, mesmo assim, você deve redobrar esforços para que tudo continue progredindo. Nas finanças, elas evoluirão a seu favor! No amor, muita fidelidade na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você está inspirado e consegue administrar tudo com sabedoria. Bom momento para empreender novos negócios. Nas finanças, você tende investir no setor imobiliário, pois deseja segurança. No amor, romance a moda antiga lhe encherá de alegria.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você deseja segurança para seu futuro e isso o faz planejar melhor seu presente para assegurar no decorrer dos anos uma vida de muito conforto e paz. Nas finanças, não é retrocesso, mas segurará sua grana com muita garra. No amor, clima de fidelidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Um intenso senso de responsabilidade poderá frear seus investimentos, pois você não arriscará em nada a sua segurança econômica. Nas finanças, situação econômica continua estável e pode melhorar. No amor, você poderá se mostrar mais ciumento nesse período.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Muita determinação para correr atrás de seus objetivos fará você atingir o seu alvo. Planejamento sempre foi o seu forte e agora ele está mais preciso e pode render êxito em suas iniciativas. Nas finanças, situação razoável. No amor, Abra-se para a paixão!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você tende a se conter e não desfrutar os momentos de diversões só para não gastar mais. Você ganha na economia e perde os bons momentos de lazer que o seu corpo e mente pedem! Finanças: segurança econômica. No amor, busque ser mais feliz, viu?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você tende vacilar diante de uma boa oportunidade que tende surgir. Lembre-se que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar! Aproveite o que pintar. Nas finanças, êxito em investimentos de curto prazo. No amor, seu coração anseia por mais afeto.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Excelente momento para fazer importantes reflexões sobre a sua vida, poderá ver as coisas melhor e galgar uma melhor visão de mundo e fazer coisas mais acertadas em sua vida. Nas finanças, lucros inesperados! No amor, o romance ganha dimensão feliz!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os negócios que não andavam bem. Agora toma novo rumo e pode resgatar êxito do passado. Perspectiva de maior produtividade e aceitação do que faz. Nas finanças, promessas de prosperidade. No amor, romances estremecidos ganharão nova vez!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Desafio para você não é problema, pois você tem o dom de perseverar e dar a volta por cima. Nas finanças, as responsabilidades que Saturno transmite aos nativos deste signo facilitam conquistas em todos os setores da sua vida. No amor, conquista à vista!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Planejamentos que pareciam sólidos precisarão ser revistos, pois existe possibilidade de aperfeiçoamento. É certo que isso demandam trabalho e atenção, mas o atualizará de acordo com o mercado. Finanças: estável. No amor, boas vibrações para romance.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sucesso nas atividades relacionadas à publicidade, pois esse setor promete expansão. Nas finanças, valorize o que já conquistou e não arrisque investir em algo inseguro. No amor, relacionamentos amorosos passarão por uma fase de muito romantismo.