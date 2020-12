ÁRIES (21/3 a 20/4)

Muita disposição para correr atrás de novos interesses. Terá algumas oportunidades de fechar importantes negócios, mesmo assim, não assine nada sem ler o contrato. Nas finanças, êxito financeiro! No amor, há risco de magoar a pessoa amada. Calma!

TOURO (21/4 a 20/5)

Preserve a produtividade na sua atividade, pois há risco de você desviar sua atenção para outras coisas e comprometer o rendimento da sua atividade. Nas finanças, evite gastar contando com o dinheiro que ainda receber. No amor, você estará muito feliz.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Boas energias astrais para quem está começando uma nova profissão ou negócio, perspectiva de sucesso a curto prazo. Uma fase de prosperidade se inicia e dinheiro vai surgir sem avisar! No amor, dê prioridade ao que seu pede para ser mais feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Batalhe! Uma maré de sorte está se iniciando nesse período e pode mudar a sua vida para melhor. Contudo, para isso, você terá de se dedicar mais ao seu trabalho, pois nada cai do céu. Nas finanças, tendência de sucesso financeiro. No amor, dias felizes na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O desenvolvimento do seu trabalho depende apenas de você gastar mais energias na sua atividade para que ele possa deslanchar. Nas finanças, aposte no seu progresso, pois terá chance de crescer financeiramente. No amor, conquistas amorosas no ar!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É hora de fazer valer o seu talento e ir atrás grandes produções. Essa é uma chance de mostrar o grande profissional que é e ganhar a admiração de todos. Nas finanças, terá opções para bons investimentos financeiros. No amor, muita afetividade a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento ideal para você empreender negócios importantes, pois você está criativo demais. Articule-se com pessoas competentes que lhe ajudem a fazer seus negócios decolarem. No amor, confie no seu charme e marque presença por onde passar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Boa produtividade pode levá-lo ao cargo almejado. Com melhor desempenho poderá ser recompensado pelos superiores. Nas finanças, pense muito antes de investir o seu dinheiro. Pois negócio enganoso é o que não falta. No amor, chance de desilusão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Prudência é fundamental na hora de negociar ou fechar um contrato, pois “cilada” estão soltas por, aí! Olho vivo! Nas finanças, dê visibilidade às suas ideias e invista nelas. Diversão: que tal um passeio bem divertido? No amor, romances favorecidos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Evite interferências de terceiros em suas atividades: eles não virão para somar e sim para confundir. Leve suas habilidades a público. Finanças: Saturno favorece negócios seguros nesse período. No amor, ótimas vibrações para quem quer iniciar um relacionamento.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ainda que você esteja muito sintonizado nos seus projetos faça uma revisão neles para ter certeza que nada o impedirá de ter um futuro promissor. Nas finanças, bom momento para gerenciar dinheiro e o fazer render. No amor, muita harmonia no lar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As tarefas cotidianas serão realizadas num clima de alta produtividade, pois você está muito dinâmico e ágil, mas o que você quer mesmo é progredir. Nas finanças, chances de ganhar mais dinheiro e engordar sua conta bancária. No amor, felicidade à vista!