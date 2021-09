ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Lembre-se: a vida é boa e merece ser vivida com prazer e alegria! Não reclame demais para não desanimar aqueles que estiverem ao seu lado. Suas expectativas serão atendidas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Período positivo. Você está iniciando seu grande momento do ano. O Sol está concentrando ainda mais suas energias. Você vai se sentir mais romântico e ainda mais audacioso. Tudo favorece decisões ainda mais importantes. Seu charme vai fluir naturalmente.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É um período de muita sorte, não só na vida social mas também no amor. Um sonho antigo será realizado brevemente. Pode pensar em mudança, viagem, noivado ou casamento. Não creia em falsos elogios. Mantenha os pés no chão.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Bom momento para você comprar imóvel, cuidar dos assuntos domésticos e fazer compras para o lar. Mesmo que surja uma pessoa indiscreta em seu caminho, não dê importância: no final do dia terá uma grande alegria. Bom momento no campo profissional.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Nesse período, você pode ganhar uma nova energia trabalhando com outras pessoas. Um projeto coletivo pode lhe devolver a alegria de viver. Livre-se da timidez no amor. Também não tenha medo da opinião dos outros. Você passa por um bom momento no campo sentimental.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Facilidades e dificuldades aparecem ao mesmo tempo. A sabedoria está em saber negociar com quem for necessário. No amor, não tenha medo de expor seus sentimentos. Analise o relacionamento e mude o que está bem. Bom momento no campo amoroso.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O trabalho conjunto pode ser agradável e mais eficaz para administrar a execução de tarefas. Afinal, um pode dar o suporte que o outro precisa. Tente cultivar suas amizades e seus contatos, deles podem surgir excelentes oportunidades de trabalho.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Vida amorosa muito movimentada, muitas novidades poderão ocorrer neste período, você poderá contar com a sorte, ela vai andar juntinho de você todo o tempo. Aproveite para cuidar um pouco melhor de sua aparência, dê um belo corte nos cabelos, renova as energias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Segurança e estabilidade para a vida financeira, mesmo que talvez não da forma que você queria. Não se deixe levar pela sensação de frustração, pensando em como as coisas poderiam ser. Conte com a realidade como ela é e faça dela seu ponto de apoio para mover o mundo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Decidir o rumo de sua vida será o assunto principal do período. Mesmo assim, não deixe a vida social de lado. Acredite mais no seu sucesso. É tempo de interagir de maneira a criar oportunidades de encontrar pessoas para formar boas parcerias.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você está precisando colocar ordem na vida profissional, procure parar um pouquinho, relaxar e observar os acontecimentos com calma e profundidade, procurando identificar as causas das suas dificuldades. No plano familiar, o período anuncia muita harmonia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque atividades em grupo, mas saiba selecionar as pessoas. Você sente mais garra para encarar desafios. Mas, não se foque nos problemas. Isso pode deixá-lo(la) desgastado. Tire um tempo para se divertir. Bom momento no campo familiar.