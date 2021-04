ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: É hora de planejar o futuro, mesmo que seja a curto prazo. Com mais calma e determinação que você quer que aconteça. Dúvidas são naturais mas não deixe que elas tomem conta de você. Busque paz! Você pode se assustar com os pensamentos. Número: 4.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu regente Vênus em harmonia com seu signo traz esperança e capacidade de realizar projetos. O momento é excelente para novos estudos. A vida fica intensa e até um novo amor pode aparecer. Boa fase para atividades físicas. Número: 7.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Disposição generosa e protetora, mas também muito autoritária. A fase está favorável para os estudos e as comunicações. No trabalho encontrará o caminho livre para expor as suas ideias que estarão acima de tudo claras e decididas. Bom período para o amor. Número: 10.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Possibilidade de novos relacionamentos, muita facilidade para se expressar e para estabelecer contatos com pessoas e fazer novas amizades. Bom momento no campo financeiro.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Neste momento você pode até estar se achando mais elegante e interessante. Digamos que um pouco de Leão está em você, ou seja, pode estar querendo aparecer demais. Pois faça isso! Afinal, este é o seu momento. Aproveite! Sorte no amor. Cor: azul. Número: 13.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável Signo complementar Peixes. Regente: Mercúrio. A fase é positiva para pensar em novidades. Você se sentirá motivado a implementar mudanças em sua vida. Aproveite este momento. Mantenha a mente alerta para nada escapar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É hora de fazer escolhas que podem mudar o rumo da sua vida para melhor. Quando discutir com alguém, respire fundo e argumente sem ferir o próximo. No campo profissional, é importante focar na cumplicidade com seus colegas. Tenha cuidado com as finanças.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Este período será muito bom para sua relação afetiva. Permitirá a você, passar momentos muito harmoniosos junto ao seu amado. Você conseguirá demonstrar com clareza seus sentimentos. Nos negócios, o período está favorável para grandes investimentos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento de força e inspiração. Aproveite para começar aquela ginástica que você está pretendendo há muito tempo. É só começar que depois embala. Os astros estão, justamente, lhe fornecendo entusiasmo necessário para começar. Aproveite o momento. Número: 16.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É possível que você acorde com vontade de ousar mais, dando um passo além do habitual. Isso porque deseja conhecer o que ainda não experimentou. É tempo de vivenciar algo novo. Deixe de querer resolver o problema dos outros. Cada um tem que encontrar seu rumo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você está muito inclinado a romper com compromissos e laços, está necessitando de mais liberdade e espaço neste período. Tenha cuidado com opções que podem ter consequências muito marcantes. Bom momento no campo profissional. Cor: amarelo. Número: 19.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É hora de ter mais seriedade em sua vida social. Você tende a respeitar as regras sociais e isto ajuda na hora de fazer contatos. Procure economizar. Você tem sua sensibilidade aflorada, o que favorece sua mente e seus projetos. Bom momento no campo familiar.