ÁRIES (21/03 a 20/04)

Marte, está em um aspecto um pouco complicado, o que significa que você precisa “dar um gás” e colocar mais energia para que seus objetivos sejam conquistados. É necessário, inclusive fazer parcerias para que tudo se resolva. Este período favorece grandes contatos.

TOURO (21/04 a 20/05)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Sua espontaneidade beneficia sua imagem. Aproveite momentos divertidos e descontraídos ao lado das pessoas que você gosta. Ênfase especial nos relacionamentos. Número: 2.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Uma disposição controladora não é ideal para este momento. O melhor é confiar na intuição e deixar um pouco de lado as ilusões. Essa atitude vai atrair sorte para você. Agindo com simplicidade e confiança, tudo o que deseja virá ao seu encontro. Cor: cáqui. Número: 5.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Mente imaginativa e ativa. Ideias novas e brilhantes, mas tudo isso poderá deixá-lo (la) muito agitado (a). Estabeleça prioridade nos pensamentos para não perder um tempo enorme pensando em coisas pouco úteis para a sua vida. Cada coisa na sua vez. Número: 8.

LEÃO (22/07 a 22/08)

No amor, evite discutir à toa com a pessoa amada e cuidado com as fofocas. Pense bem antes de agir, não faça tudo por impulso e mantenha seu foco no trabalho. As dúvidas não têm lugar em sua mente. Bom período para a vida sentimental.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

No trabalho, terá oportunidade de mostrar seu talento. Amor: Aproveite para dar uma guinada na sua vida amorosa, caso ela não esteja do jeito que você gosta. Os caminhos estão livres, a sorte está presente e há pessoas interessantes ao seu redor. Valorize as pessoas e tudo que já fez parte da sua vida, mantendo o que é bom.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Período favorável para conseguir o que quer. Mil ideias estão surgindo. Todas têm a ver com uma reviravolta em planos estabelecidos há muito. Leve todas em consideração, mas aja com cautela. Ótimo astral. Hoje vai ser fácil você se encantar por algum desconhecido.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período está excelente para dar início a algumas atividades de grande importância, assinar documentos e tratar de assuntos relacionados com a família. Você poderá ser beneficiado por pessoa humilde. Procure permanecer onde haja muito verde. Cor: violeta. Número: 11.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Pode mudar de residência, comprar imóveis e realizar muita coisa importante na sua vida. Se você está pensando em fazer alguma coisa, para mudar a sua vida profissional, aproveite agora, pois esse é o momento ideal para isso. Saúde muito boa. Cor: bege. Número: 14.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Conquiste as pessoas com gentileza! A fase é positiva para suas relações pessoais, já que exalta sentimentos como o companheirismo. Sua presença traz conforto para seus amigos. Há muita coisa promissora esperando seu passo mais ousado e você precisa acreditar.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você poderá fazer novas e importantes amizades. Só não deve misturar as estações, confundindo amizade com amor. No plano sentimental, as coisas tendem a melhorar muito, a pessoa amada estará menos insegura e, portanto, te deixando respirar. Número: 17.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Viva estes dias com o maior prazer possível. Criatividade já não lhe falta, e você está mais forte. Então, aproveite para curtir as pequenas coisas do dia a dia com a pessoa amada. Os romances estão muito favorecidos. Está na hora de você abrir todas as janelas.