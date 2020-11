ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte, regente deste signo, estimula as ações que busquem a melhoria tanto na qualidade de vida como dos negócios. Procure maneiras de promover isso. Finanças: defenda os seus interesses acima de tudo. Não abra mão dos seus direitos. Amor: vida amorosa em alta.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tendência à evolução na carreira, pois você tende inovar o seu serviço. Sua dedicação ao que faz gerará resultados positivos. Diversão: passeios animarão a sua vida. Finanças: o momento favorece negócios de compras e vendas. Amor: possível interesse por alguém.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se aceitar sugestões, abrirá a mente para novas ideias. Facilidade de aprender ajudará na realização de seus projetos. Aperfeiçoamento de novas técnicas ajudará competir de igual para igual com seus concorrentes. Finanças: estáveis. Amor: dias felizes na vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Aproveite essa fase para dar vazão a sua imensa criatividade. Você tende ser guiado pelo seu próprio talento e produzir muito acima do normal. Suas ideias podem ser fartamente transmitidas pela sua intensa produtividade intelectual. Finanças: estáveis. Amor: alegrias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Curta a harmonia nos relacionamentos pessoais. Transmita sabedoria às pessoas ao redor e que precisam dela. As conversas fraternas e o apoio emocional recíproco te fortalecem. Nas finanças, êxito financeiro está por vir. Amor: interesse por pessoa mais jovem no ar!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você alia sua força de persuasão à sua inteligência para alcançar metas profissionais. Êxito nos empreendimentos e nas iniciativas coroarão seus esforços. Finanças: você percebe mais claramente que precisa investir o seu dinheiro melhor. Amor: dias de felicidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Direcione o seu poder de persuasão para fechar contratos ou forçar vendas. Saberá exibir o seu serviço ou produto e angariar o interesse das pessoas. Zele pela sua imagem, que está em evidência, pois elas atraem as atenções das pessoas. Amor: novidade romântica.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Poderá ter boa surpresa no emprego ou nos seus negócios, pois o momento astral é de boas perspectivas. Aproveite o momento para colocar em prática projetos profissionais. Eis um excelente momento para você desenvolver suas finanças. Amor: alegrias em família.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Procure economizar, procurando otimizar os recursos ao seu alcance, pois isso garantirá a prosperidade de suas ações. Atenção para não deixar tarefas inacabadas. Concilie diversão e responsabilidades. Finanças: situação estável. Amor: romantismo fará parte da sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu poder de conquista está em alta. Bom momento para você alcançar seus objetivos. As suas atividades irão lhe trazer muitas alegrias, pois sucesso profissional se aproxima cada vez mais de você. Finanças: poupe seu dinheiro, viu? Amor: zele pela harmonia do seu lar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Momento de progresso profissional. Que tal impulsionar projetos, dando mais visibilidade a eles? Você usa criatividade e vence desafios, mas agora, as coisas virão naturalmente as suas mãos, pois você está cercado de boas energias astrais. No amor: só afeto e alegrias!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seus talentos terão vez de se manifestar na sua área de trabalho, pois desejo de avanço na sua atividade falará mais alto. Grandes conquistas profissionais serão conseguidas. Nas finanças: trabalhos criativos renderão mais dinheiro. Amor: momentos de emoções.