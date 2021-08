ÁRIES (21/ a 20/4)

Embarque para o sucesso! O universo conspira para melhorar muito o seu bem-estar profissional e financeiro. Colabore sempre, dando o melhor de si em tudo que fizer. Sinceridade no amor garante felicidade. Esse é o motivo principal de você ser feliz.

TOURO (21/4 a 20/5)

No plano familiar,nesse período, procure não se sobrecarregar com problemas dos outros. Os astros podem colocar você diante de ensinamentos importantes que poderão melhorar à sua vida material e espiritual. No amor, estes dias prometem ser excelentes para você.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua ambição está muito alta. Isso será fator principal para alcançar seus objetivos. Tudo indica que seu trabalho terá reconhecimento e que conseguirá ter boa aceitação. A vida virou uma festa e você pretende curtir até o fim. Amores estão favorecidos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesta fase, os caminhos do sucesso estão aparecendo na sua vida. Os astros já providenciam as oportunidades, mas você deverá lutar muito por aquilo que mais deseja. A ordem agora é trabalhar e focar na realização dos seus sonhos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O momento é de lentidão, terá que ter paciência e objetividade para conduzir bem o seu trabalho. Os amigos terão uma importância fundamental na sua vida com ajuda materiais e espirituais. Se para ser feliz precisa concordar e aceitar tudo, algo está errado.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho, aproveite porque estes dias prometem ser excelentes. Fase de ganhos inesperados. Poderá fazer bom negócio de onde menos espera. Deixe tudo fluir. O destino está generoso. No amor, clima agitado e divertido à sua volta, aproveite para passear com sua família.

LIBRA (23/9 a 22/10)

No amor, tudo está favorável para você se relacionar bem com a pessoa amada. Melhor que isso não pode ficar. Aproveite bastante! No trabalho, você estará com mais determinação para se impor em seu ambiente profissional. Porém, respeite o direito do outro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse período, as boas vibrações do momento vão lhe apontar um caminho claro e espaçoso no mundo profissional. Você vai se sentir dono da sua vontade e isso elevará sua autoestima. Momento positivo no amor, tudo está funcionando às mil maravilhas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros estão favorecendo o setor profissional e você poderá tirar proveito disso para melhorar o seu desempenho e conquistar novos mercados. Boas chances de fazer novas amizades que futuramente serão de imenso valor. Viva com mais prazer.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalho, com tato e diplomacia conseguirá boas oportunidades para se dar bem com sua atividade. O momento está favorecendo o seu progresso. Poderá ganhar mais do que o esperado. No amor, invista na felicidade da pessoa amada.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: um encontro inesperado poderá abrir o seu caminho para o sucesso. Uma pessoa generosa e com mais experiência que você vai lhe ajudar muito no seu aperfeiçoamento profissional. Você precisa valorizar mais quem convive com você.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Finança, o dinheiro deve ficar meio flutuante, ora muito, ora pouco. A boa saída para esse caso é gastar pouco e poupar mais! Não absorva problemas alheios. No trabalho, vai precisar de muita paciência e persistência para dar conta de seus compromissos.