ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Momento em que você se encontra mais eloquente em suas relações pessoais e profissionais. Busque olhar mais para si e reavalie suas atitudes. Cor: branca. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Os problemas que surgem devem ser resolvidos com zelo e atenção. Assim, atrairá sabedoria e generosidade. Não cultive sentimentos ruins ou ideias negativas. Alegrias e velhos sonhos poderão realizar-se. Vida social favorecida. Chance de conhecer pessoas muito interessantes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Possibilidade de uma grande melhora financeira, de algum lugar virá uma grande ajuda providencial. Porém, o momento é de acumular provisões.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

A maior parte do seu interesse continuará voltado para o mundo das ideias, dos conceitos filosóficos e da busca de elevação e ampliação dos horizontes. O Sol indica necessidade de ter de se adaptar a certas condições materiais, especialmente na vida a dois. Número: 6.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A Lua traz um intenso estímulo para a vida a dois. Você não medirá esforço para conquistar o coração do ser amado e espera reciprocidade. Desenvolva atividade em dupla e não baixe a guarda! Bom momento no campo financeiro. Cor: amarelo-canário. Número: 9.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: Se usar as estratégias certas, realizará seus sonhos. Amor: Esqueça os preconceitos e deixe claro seu desejo de felicidade. Agindo assim, poderá tornar estes dias excelentes. Dia de interação com pessoas interessantes, por sua área social continuar em destaque. Faça o oposto e aproveite! Número: 12.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Momento oportuno para focar na saúde e promover mudanças. Uma boa alimentação será um ótimo ponto de partida. Bom momento no campo sentimental. Cor: vermelho. Número: 15.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Estabilidade financeira nesse período. Aproveite para tomar decisões imediatas nessa área. Os planos estão bem concebidos e você tem certeza que vão vingar. Entretanto, certifique-se dos detalhes para que não surjam, de repente, alguns fatores com os quais não estava contando.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você verá sua vida tomar rumos mais instrutivos, sem tantos sonhos. As ideias sairão de sua cabeça para a realidade concreta, e poderá enfim ter um pouco de segurança material. Resposta positiva para as questões afetivas. Número: 18.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não dê bola para torcida! Faça tudo pensando em sua realização pessoal. E se tem mágoas ou feridas do passado, deixe que cicatrizem. Guarde apenas as lições boas. No amor, é hora de gostar das pessoas como elas são. Este dia trará um encorajamento renovado. Número: 21.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Hoje você está intuitivo, saberá instintivamente se aproximar do alto-astral e dos locais de sorte. Dê um pouco mais de crédito aos seus pressentimentos, mas sem levá-los excessivamente a sério.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Nesse período, procure pensar sobre os sentimentos presentes em seus relacionamentos pessoais. Experiências passadas podem trazer grandes aprendizados. Reflita. Cor: azul-celeste. Número: 24.