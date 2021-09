ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seu lado mais criativo fica ressaltado e incentiva você a mostrar seus talentos. Terá facilidade para criar até trabalhos de cunho original. Nas finanças, situação estável com chance de melhorar muito. No amor, clima de afeto cria um ambiente feliz no lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Preocupações profissionais desaparecerão na mesma medida que as coisas irão se acertando. Diversão: permita-se se divertir, mesmo que pouco, lhe ajudará a relaxar da tensão do dia a dia.. Finanças, estáveis. Amor: nutra o seu lar de harmonia, viu?

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você percebe o seu próprio poder criativo e tem plena confiança que poderá melhorar o que faz ou produz. Saberá dar um toque de originalidade no seu trabalho. Finanças: crescerão aos poucos. No amor, clima de afeto será suporte de felicidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, busque maior equilíbrio emocional antes de tomar uma decisão. Isso pode, lhe ajudar a fazer um julgamento certo de algo que lhe incomoda. Nas finanças, opte pelo mais econômico e sua poupança crescerá. No amor, compartilhe felicidade com familiares.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seja mais seletivo nas suas amizades e decepções diminuirão. Preze pela qualidade de vida e escolha o que é melhor para você. Nas finanças, êxito com vendas tende gerar muito dinheiro. No amor, nesse momento tende se aproximar mais de seus parentes.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque novos conhecimentos para expandir suas atividades. Nessa fase de ferrenha competitividade inovação vale ouro. Invista em algo novo e outros horizontes com certeza, se abrirão para você. Finanças, estáveis. Amor: plena harmonia no lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom momento no trabalho. Você se sente mais motivado para realizar suas tarefas do dia a dia, pois percebe que sua produtividade está em alta e que tende faturar mais. Nas finanças: êxito financeiro à vista! No amor, maneire nas exigências, viu?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Trabalhos em grupos tendem a ser bem-sucedidos. Bom momento para expandir suas atividades. Com novas estratégias ampliará os seus serviços em curto espaço de tempo. Nas finanças, em fase de prosperidade. Amor, perspectiva de romance feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter, regente deste signo, acena um período de prosperidade para quem trabalha nos ramos de publicidade ou imóveis, pois esses setores estão se expandindo. Nas finanças: possibilidade de altos ganhos. No amor, clima de fortes paixões e alegrias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Conquistas profissionais não estão descartadas nesse período. Um curso de aperfeiçoamento pode lhe ajudar a crescer na sua atividade. Um novo cargo pode acontecer e coroar os seus esforços no seu trabalho. Finanças: estáveis. Amor: muitas alegrias na vida familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O passado fez com que você tornasse a pessoa maravilhosa que é, portanto siga em frente perdoando quem lhe ofender, pois você é uma pessoa superior. Nas finanças, acordos favorecidos e negócios em alta. Amor: curta a companhia de pessoa querida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não se deixe explorar. Saiba separar amizades e negócios, cuidado com generosidade exagerada, pois alguém pode esvaziar seu bolso e ainda dizer que é seu amigo! Finanças: gerencie melhorar seu dinheiro. No amor, convívio maravilhoso em família.