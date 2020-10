ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não tenha medo dos desafios. Foque-se no otimismo! Com ele você conseguirá transpor barreiras e alcançar os seus objetivos. Marte está enviando boa vibração e coragem para você lutar pelo que deseja. Amor: desfrute a companhia de quem ama.

TOURO (21/4 a 20/5)

As pessoas se sentem atraídas por você por causa de seu carisma. Bom momento para buscar apoio com quem têm os mesmos interesses que você. Trabalho conjunto está favorecido. Amor: chance de resolver uma situação sentimental que lhe pesa.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Força de vontade não lhe faltará para dar um avanço no seu trabalho. Seu dinamismo será vital para o seu sucesso profissional. Finança: visão profunda para bons investimentos. No amor, dê vazão aos seus sentimentos amorosos e procure ser feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

No meio de tantas reviravoltas no setor profissional, você perceberá nesse período que é necessário não confiar demais nas pessoas. Permita que sua intuição lhe ajude nos momentos de negociar. No amor: relaxe e busque a paz através da pessoa amada. Cor: verde-claro.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Que tal investir em seu trabalho? A energia do momento é favorável para sua atividade deslanchar. O progresso virá de acordo com um trabalho bem planejado e atualizado. No amor, cultive um clima de compreensão e carinho com quem ama.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Bom momento no setor profissional. Conseguirá fazer bons negócios através de novos contatos profissionais. Entretanto, sua produtividade terá que aumentar para dar conta da demanda. Mexa-se! No amor, permita-se amar e ser feliz. Cor: azul-claro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Hora de decisão. Não abra mão de seus pontos de vista nem permita que falem em seu lugar. Defenda seus espaços com convicção absoluta e proteja os seus interesses. No amor, faça o possível para colocar sua vida amorosa no apogeu da felicidade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu desprendimento lhe permite seguir sua trajetória profissional com êxito. Novas ideias para maiores avanços surgirão e você deverá colocá-las em ação, pois você está num curso de progresso. Amor: confie nas boas intenções da pessoa amada.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque se preparar em sua área de atuação. Pois novos desafios estão vindo aí. Como você é um otimista focado em seu trabalho. Nada conterá você em busca do que almeja. Amor: o clima no romance poderá esquentar. Não vá ultrapassar o limite, tá?

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, você precisará se dedicar muito para que o seu trabalho seja mais produtivo. Com ordem e disciplina conseguirá você produzir o bastante para elevar sua conta bancária! No amor, neste dia você não terá do que reclamar. Vênus está zelando sucesso amoroso!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Objetivo e ação são fundamentais para o bom desempenho da sua atividade. Você deve se focar mais no que faz para trilhar o caminho do sucesso. Finança: Use o seu conhecimento para lucrar. No amor, fase romântica e cheia de ternura e alegria.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os problemas no trabalho serão resolvidos, o que lhe dará paz. Netuno está enviando sabedoria e compreensão para colocar nos eixos tudo que saiu do curso certo. No amor, com muito pouco você pode criar um clima amoroso de maior felicidade.