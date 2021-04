ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você está com forte desejo de exibir o seu trabalho e de se articular melhor com as pessoas. Isso é bom para melhorar o seu relacionamento e abrir portas para o seu progresso profissional. No amor, momento positivo para melhorar sua vida amorosa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Excelente período para fazer parcerias e trabalhos em grupo. Isso resultará em alta produtividade e ganhos expressivos. Compartilhe! Pois o sucesso está nisso mesmo! No amor, ótimo momento para sua vida afetiva e social. Muita alegria e badalação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Boas perspectivas profissionais. Um negócio positivo e importante alavancará a sua atividade profissional. Empenhe seus esforços para conseguir o esperado. Finanças: prosperidade através de trabalho. No amor, mantenha o clima romântico no romance.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Segredo agora vale ouro. Nesse período, não confie seus planos para ninguém. Suas iniciativas tende trazer muito progresso financeiro. Muita gente vai querer desfrutar do seu sucesso. Olho vivo! No amor, essa noite será ideal para um jantar a luz de velas. Viva o amor!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ótimo momento para progredir. Sua objetividade está em alta e não menos sua ambição. Através de realizações profissionais conseguirá chegar lá. O Sol está iluminando os seus caminhos. Aproveite! No amor, satisfação conjugal em alta.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seu senso de objetividade e sua capacidade realização atingem o nível máximo. Aproveite para deslanchar sua carreira profissional. Os astros estão favorecendo o seu progresso. No amor, muita coisa boa está vindo aí. Muita afetividade na vida a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Excelente momento para investir na carreira. Sua criatividade está em alta. Trabalhos expressivos marcarão sua atividade profissional. Lucros virão na mesma medida da produtividade. No amor, relaxe para curtir um passeio ou um cinema com seu amor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Há um clima de progresso no ar. Do seu empenho dependerá o sucesso da sua carreira profissional. Positividade contará pontos favoráveis na realização das suas atividades. Amor: a noite será agradável com um encontro com pessoas queridas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aproveite que Júpiter está favorecendo o desenvolvimento de atividades profissionais para deslanchar o seu trabalho. O que conta agora é empenho para aumentar o que faz ou produz. Amor: o romance requer mais dedicação da sua parte. Cor: azul.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A chance de encontrar uma nova atividade é muito boa nesse período. A sua intuição está em alta e ela que lhe indicará o caminho para conseguir o novo tipo de trabalho. Saturno lhe dará dinamismo para lutar pelo que deseja. No amor, sua lealdade será recompensada.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A energia de Urano que está no ar poderá ser aproveitada por você para desenvolver o seu trabalho. Já que sua criatividade está nas alturas. Poderá aumentar com boa qualidade o que faz. O sucesso virá naturalmente. No amor, ternura e alegria no lar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Momento de sorte para os nativos de Peixes. Netuno, regente deste signo, oferece uma onda de bons serviços e negócios para seus protegidos. Aproveite para promover sua independência financeira. No amor, alguém especial poderá surgir em sua vida.