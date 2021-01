ÁRIES (21/03 a 20/04)

Não corra riscos desnecessários no setor financeiro nesta semana, seja prudente. O período não é propício para investimentos de qualquer tipo. Esteja alerta à possíveis alternâncias de humor e procure manter o otimismo sempre. Não é hora de sonhar alto. Número: 3.

TOURO (21/04 a 20/05)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Mente vazia é oficina de inutilidades. Espante a preguiça e invista em cursos ou em atividades recreativas. Socializar é a palavra de ordem neste período. Sorte! Cor: violeta. Número: 6.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Administre bem seu tempo. Os dias serão agitados e estimulantes em todos os sentidos. Entusiasmo e otimismo. Correntes mornas envolvem o seu coração. Veja como a alegria e mais a simplicidade atraem a riqueza. Bom momento no campo profissional. Número: 9.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

No plano profissional, o momento está excelente para dar andamento a antigos projetos. É a sua hora de brilhar. Seu caminho está desimpedido. Suas emoções fluem harmoniosamente, tornando o momento ideal para explorar o universo amoroso. Cor: grená. Número: 12.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Trabalho: você verá algumas questões importantes normalizando e favorecendo sua produtividade. Amor: estes são dias movimentados, nos quais as coisas se aceleram naturalmente. Esteja a postos, porque tudo ficará muito claro, o que vale e não vale a pena.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Hoje você consegue lidar, de forma mais flexível, com os estímulos. O período é bom para tomar decisões e exercitar seu lado conselheiro. Os anjos estão ao seu redor. Número: 15.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Seu poder de atração contínua em alta. Invista em passeios, saídas noturnas e, se possível, viagens. As coisas, com certeza, acontecerão pra você, tenha um pouco mais de fé. Número: 18.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É tempo de grandes emoções, você está corajoso (a) e sabe o que quer. Um projeto financeiro está a caminho do sucesso. O dinheiro pode chegar mais cedo do que você imagina. Uma pequena viagem está na ordem do dia. Aproveite o seu bom astral. Cor: grená. Número: 21.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O momento é de reflexão. Busque o equilíbrio e valorize suas qualidades e conquistas. Mantenha os pés no chão e caminhe com confiança, sem perder a esperança. No momento, você está com tanta energia e disposição que o dia vai passar voando. Número: 24.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Administre melhor os gastos, focando em coisas que realmente são importantes. É importante economizar neste momento. O momento é propício para você se programar. Número: 27.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Passe suas ideias em revista e não se preocupe com o resto. É o que funciona agora. Neste momento, suas necessidades íntimas e pessoais parecem mais importantes do que qualquer outro assunto.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Poderá sentir uma nostalgia e inquietação ou sofrer alterações inesperadas de comportamento e de humor. Uma vontade acentuada de mergulhar no subconsciente tem tudo para influenciar seus dias. Adie a tomada de decisões para a próxima semana.