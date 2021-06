ÁRIES (21/3 a 20/4)

Dê ouvidos aos amigos, escute os conselhos mas nunca se esqueça de que a decisão final é sua. Observe se poderá bancar a escolha no futuro. É necessário ver a paz no fim do túnel. Os astros enaltecem sua capacidade mediadora e bom senso. Seja mais prudente.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você consegue tomar decisões mais centradas com relação a seus estudos e profissão. Cuidado para não fugir de seus interesses e desejos. No trabalho ou na escola envolva-se em novos projetos. O desafio será descobrir e usar inteligência emocional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Período com novas alegrias no

amor e na vida social; algo que não vai bem no trabalho terá de ser mudado para que possa haver progresso.

Não queira resolver tudo de uma só vez, aprenda a dividir as responsabilidades.

CÂNCER (21/06 a 21/7)

Momento muito positivo para o setor de trabalho. Boas chances de você conseguir fazer o seu pé de meia. O dinheiro chega através do trabalho duro, mas é seguro. Não deixe, entretanto, que pensamentos de arrogância e orgulho atrapalhem o que você já conseguiu.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você terá um grande impulso para agir e entusiasmo para dar conta dos desafios que aparecerem. Seja ousado em seus planos e ações práticas Essa força pode fazer com que você vença a timidez para chegar perto de uma pessoa muito especial.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

No momento, conte com a proteção dos amigos e aceite novas esperanças para o seu coração. Aproveite a ocasião para se aproximar das pessoas e curtir um pouco mais o convívio social que poderá ser muito estimulante. Dividir os seus sonhos com quem ama é muito bom.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Preserve seu dinheiro, pois surgirá a chance de realizar um sonho e você precisa dele. Deixe o passado para trás e abra espaço para o amor. Suas expectativas estão altas demais na paixão. Pode se decepcionar. Bom momento no campo amoroso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os astros estão aumentando a sua capacidade de batalhar pelo que deseja, principalmente no campo material. Aproveite a energia desses astros que estão lhe trazendo muito ardor e coragem. Assim você ousa ampliar os seus objetivos maiores.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento progressivo no seu ambiente de trabalho. Você terá lucro com suas atividades. Se pretende descansar ou se distrair à noite, pode se preparar para acontecimentos inesperados que modificarão seu programa, porém num sentido positivo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Sua mente estará mais ativa do que nunca nesse período. A necessidade de agir e se relacionar pode atrair contatos muito interessantes no terreno social e financeiro. No amor, cultive a tolerância e não exija do outro o que não gostaria de fazer. É tempo de esquecer mágoas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Promessas de amizades novas que serão muito importantes na sua vida profissional e algumas modificações no plano social. Aceite-as com naturalidade. Cuide bem de sua aparência. Evite mostrar-se insatisfeita(o) com tudo que lhe afeta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento favorece o trabalho em grupo em seu ambiente profissional. Busque fortalecer suas parcerias se associando a quem pode ajudar nesta jornada. O céu estimula os lados de amor sincero. Ótima sintonia com seu par. Bom momento no campo afetivo.