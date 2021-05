ÁRIES (21/3 a 20/4)

O período favorece relacionamentos sociais. Você deve tentar controlar seu temperamento no trabalho. Futuramente isso poderá significar uma grande melhora. No plano familiar o momento é de harmonia e muita disposição.

TOURO (21/4 a 20/5)

Será interessante conversar com os colegas de trabalho. Além disso, para evoluir em sua carreira, é bom se ligar em tudo que se passa a sua volta e até fazer um curso para se atualizar. Bom momento no campo sentimental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Boa fase astral e participe das reuniões sociais importantes que surgirem. Prosperidade. Está previsto um acontecimento inesperado. Você vai colher os frutos de seus esforços no trabalho, por meio de mudanças e novas possibilidades.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Talvez tenha que mudar um plano financeiro. O momento requer reflexão. É importante centrar seu pensamento naquilo que deseja. No amor, administre a ansiedade e deixe rolar. Tudo tem o tempo certo para acontecer.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Os assuntos familiares estão sendo favorecidos. Um clima de muita união e harmonia de modo geral está fazendo de sua família a mais positiva possível. A intuição deve ser usada na maior parte do tempo. Bom momento no campo financeiro.

VIRGEM (23/8 a 22/09)

As amizades estão favorecidas. Neste período, os sentimentos tendem a guiar suas ações e, esse seu novo modo de encarar a vida, além de favorecer o setor amoroso, também beneficiará o relacionamento com os amigos e parentes. Bom momento no campo profissional.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não se deixe influenciar pelas pessoas. Seja mais estável para ser feliz. Busque o autoconhecimento e pense bastante antes de falar ou agir. Desde que saiba o que realmente quer, todos os seus caminhos estarão abertos. O Universo conspira a favor. Cor: bege. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Maior dinamismo para subir mais um degrau na direção da realização das suas metas. Você está bem aprumado para enfrentar todo os desafios. Chance de alcançar o sucesso, na vida profissional, tudo vai depender do seu empenh e de querer atingir os seus objetivos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As associações e sociedades de cunho afetivo ou comercial estarão muito estimuladas. O período é de sucesso em novos negócios. Você vai realizar-se em atividades lucrativas. No plano familiar receberá todo apoio que precisar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu êxito depende muito do apoio que estiver com outros. Seja diplomático e busque o suporte de suas relações. A comunicação e o desenvolvimento intelectual estão favorecidos. A Lua estimula atividades coletivas, mas prefira debates em grupos. Cor: rosa.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Poderá ter muito boa sorte e obter popularidade e prestígio. Valorize-se em qualquer situação e busque para si o que quer e precisa. Com pensamentos se consegue muita coisa. Bom momento no campo profissional e sentimental.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tudo está ficando mais tranquilo à sua volta. A Lua pode reforçar uma tendência de idealizar as suas possibilidades de sucesso na sua vida profissional. Sob o efeito dessa energia, você pode se perguntar qual é o verdadeiro significado do trabalho na sua vida.