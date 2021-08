ÁRIES (21/3 a 20/4)

Mais organização financeira será necessária. Nada de gastar aquele milagroso dinheiro extra. Economize, pois ele será útil mais tarde. Muito sucesso afetivo. O dia favorece a busca pelo equilíbrio em suas relações de trabalho. O momento também é muito bom para as parcerias.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nesse período, procure dinamizar a sua vida e faça novos contatos, eles serão necessários neste momento de sorte que você atravessa. Separe um tempo para estudar e até mesmo aprender um novo idioma. Não faça alarde sobre suas vitórias. Bom momento no campo afetivo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Esse é um bom momento para poupar e garantir um futuro mais tranquilo. Período de enorme aprendizado em sua vida social. Permita-se conhecer lugares inusitados e expandir horizontes. Procure melhorar o seu bom humor, pare com essa mania de reclamar de tudo e de todos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

No amor, a fase atual é mais romântica e idealista. Os astros poderão trazer clareza e segurança nas suas decisões. Além disso, aumentam a sua criatividade e ousadia mental. É o momento adequado para dar novas formas aos seus projetos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Exercite seu lado intelectual. O momento é bom para se renovar e buscar paz de espírito de que você tanto precisa. Bom momento no campo social.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: procure se distrair com a pessoa amada. Trabalho: os resultados de muito do que foi feito até agora, começam a aparecer. Ajuste o que for necessário. Administre seu dinheiro com os olhos voltados para o futuro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Encare os seus desafios. Aproveite que você se sente mais energizado e com o senso crítico aguçado para resolver suas pendências. Planeje-se. Bom momento no campo profissional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Mire o futuro sem tirar os pés do chão, ou seja, pense grande e pense longe, sem deixar que as idealizações tomem conta. Saiba que o momento é de crescimento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Com seu regente posicionado sobre o setor da amizade no mapa astral, é necessário se abrir um pouco mais para o outro. Deixe a preguiça de lado e faça aquela interação social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalho: as atividades serão tranquilas Amor: tenha os sentidos em estado de alerta o tempo todo e uma vontade poderosa de fazer acontecer o que lhe interessa. Dias de emoções intensas para quem já vive intensamente. Bom momento no campo amoroso. Cor: violeta.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. A vida não é tão feia assim como você pinta. Levante sua cabeça, olhe ao seu redor, curta a vida. Abra o seu coração. Tudo vai melhorar. Mais organização na vida material.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O céu ativa sua intuição e lhe confere potencial para realizar mudanças. Elimine o que é desnecessário. E você despertará a atenção de pessoas próximas. Amor: momentos de carinho e sedução. A Lua cria uma tensão entre seus pensamentos.