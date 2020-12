ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nem todas as experiências deram certas, mas você precisa delas para não cometer os mesmos erros. Continue lutando para alcançar seus objetivos. Nas finanças, poderá ter êxito com trabalhos bem planejados. No amor, dia repleto de afeto e alegria.

TOURO (21/4 a 20/5)

Poderá conseguir favores de pessoas influentes e resolver problemas financeiros. Pois há clima colaborativo. Nas finanças, uma ajuda providencial vai lhe dar condição de avançar profissionalmente. No amor, dia excelente para falar de assuntos familiares.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Capriche no seu trabalho, pois seus esforços serão obterão o devido reconhecimento dos seus superiores. Nas finanças, poderá haver uma melhora financeira por intermédio de uma promoção ou um negócio bem-sucedido. No amor, não faltará afeto no seu lar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, a criatividade estará presente no seu trabalho, pois a Lua, regente deste signo, lhe fornecerá muita inspiração para produzir serviços mais interessantes. Nas finanças, vai se surpreender com seu sucesso profissional e financeiro. Amor: clima de paixão.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não perca tempo. Dê o seu melhor a cada momento desta semana, e pode esperar por devidas recompensas. Nas finanças, o panorama financeiro promete mudar para melhor. No amor, o Sol aumenta o seu poder de sedução, Conquistas à vista!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nessa semana os assuntos profissionais exigirão a sua atenção. Você terá que está bem para encontrar soluções criativas para resolver problemas. Nas finanças, você que deslanchar sua atividade para crescer financeiramente. No amor, êxito amoroso.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Coloque as atividades em dia antes de assumir novos compromissos, assim o meio campo não vai embolar. Nas finanças, concentre-se mais em suas responsabilidades profissionais e ganhará mais dinheiro. No amor, momentos inesquecíveis a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Planos que deram bons resultados poderão despertar cobiça de amigos. Não revele seus segredos! A vida social promete momentos divertidos. Nas finanças, parece que muito dinheiro está vindo aí! No amor, o desejo pode esquentar a intimidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No trabalho sua estrela vai brilhar. Terá muita inspiração para produzir tudo com um toque de originalidade. A partir desse momento a sua vida profissional mudará para melhor. Nas finanças, êxito financeiro à vista! No amor, um clima romântico no ar!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tarefas em equipe podem render resultados surpreendentes. Não fuja de parcerias, já que elas podem deslanchar a sua atividade. Nas finanças, você saberá usar criatividade para faturar mais. No amor, se for livre, poderá encontrar alguém que preencha seu vazio.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Deixe a imaginação fluir, pois num golpe de sorte, poderá ter uma brilhante ideia, que poderá lhe conduzir ao sucesso profissional. Nas finanças, nessa fase, o trabalho será muito e o dinheiro, também! Mexa-se! No amor, poderá viver bela história de amor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Aposte na produtividade, pois você está muito criativo e seus trabalhos encantarão as pessoas ao redor. Você é um artista nato, mostre o que sabe fazer e vai longe! Nas finanças, crescerá financeiramente. No amor, não abuse de fantasias amorosas.