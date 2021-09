ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesse dia, mais consciente da sua criatividade, você busca meios para desenvolver as suas atividades. Melhoria na qualidade de seus serviços não estão descartadas. Nas finanças, tendem evoluírem bem. No amor, alguém poderá lhe fazer uma declaração.

TOURO (21/4 a 20/5)

O momento astral favorece a elaboração de projetos mais lucrativos, pois o momento é de renovação e muita coisa boa está por vir e mudar sua vida para melhor. Nas finanças, em ritmo de prosperidade. No amor, dedique-se ao bem-estar familiar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O momento é ótimo para quem atua no ramo de comércio e publicidade, pois você tende se comunicar bem e fechar bons negócios. Diversão: alivie tensão do dia a dia se divertindo. Finanças, vão melhorar. No amor, aconchego familiar vai lhe fazer feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É caindo que se aprende a se levantar. Não se preocupe se alguma coisa não decolou, pois serviu de aprendizado para ela agora subir. Sua maturidade se manifesta nesse período e você terá êxito no que empreender. Finanças, estáveis. No amor, felicidade ao seu alcance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os momentos na vida social tendem a ser bastante agradáveis, pois boas conversas levantarão o seu astral. As parcerias profissionais se mostram favorecidas nessa fase. Nas finanças, elas tendem deslancharem. Amor: ligue-se mais na pessoa amada. Viu?

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Aproveite este momento para exibir seus serviços, pois boas contratações não estão descartadas. Seu poder de comunicação está aflorado. Aproveite para divulgar o que faz ou produz. Nas finanças, prosperidade à vista! Amor: trocas afetivas favorecidas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você se sente mais motivado para buscar o que almeja na esfera profissional, pois percebe que novos horizontes estão aflorando e grandes negócios serão possíveis. Nas finanças, chances de maior faturamento. No amor, à vida afetiva ganha novo colorido.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Faça lazer fazer parte de seus dias, pois ninguém pode viver bem só trabalhando. Mas divirta-se com moderação, viu? Nas finanças, seu poder empreendedor é ressaltado. Êxito financeiro a vista! Amor: a vida familiar estará repleta de cumplicidade e afeto.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você saberá tirar proveito das oportunidades profissionais que tendem surgir. A sorte está ao seu lado, mas fique atento para aproveitar a chance que pintar. Finanças: sucesso nos negócios e aumento de capital. Amor: muito aconchego na vida afetiva.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Concentre-se em atividades mais produtivas, pois aumentarão seus lucros. Seu poder de articulação está em alta, podendo anuir parceiros profissionais e trabalharem pelo mesmo objetivo. Finanças, em crescimento. No amor, bom momento para firmar namoro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O momento favorece negócios e associações, pois trabalho conjunto está favorecido tendendo desenvolver rapidamente e gerar mais grana. Nas finanças, seus esforços aumentarão os seus rendimentos. Amor: busque compreender melhor quem ama.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Defenda seus direitos sem atropelar os alheios. Pois os seus começam quando o dos outros acabam. Disputas de interesses vai exigir flexibilidade para chegar a um acordo satisfatório. Finanças, situação razoável. No amor, plena harmonia na vida familiar.