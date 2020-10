ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: como você gosta de estabilidade e de certezas, e o clima destes dias permite que elas existam, coloque amores em primeiríssimo lugar e deixe sua intuição agir em direção às definições. Sem cobranças, tudo ficará mais fácil. Cor: amarelo-canário. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ao se esforçar para agir de forma mais tolerante, você pode atingir o equilíbrio necessário para uma convivência mais pacífica. É tempo de cultivar a flexibilidade de ideias e atitudes. Hoje você presta mais atenção nas coisas prazerosas da vida. Invista nos romances.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Amor: tente ficar mais com o par. Momentos a dois estão valorizados. Quem está só, deve aproveitar para investir em relacionamento sério. Trabalho; momentos melhores se aproximam, mas enquanto isso, cuidado com falsos amigos. Cor: verde-claro. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Oportunidades de se realizar financeiramente, graças ao investimento feito há algum tempo. Procure com atenção redobrada o lugar certo para aplicar suas economias, disposição para trabalhar não vai faltar e o lucro será recompensador. Cor: amarelo-ouro. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Muitas alegrias e realizações estão previstas. No trabalho, empenhe-se em fazer o seu melhor e os frutos virão. Resgate os afetos em família e use mais azul. Ótimo dia para estar com a pessoa amada e ver o que é importante para os dois. As parcerias estão estimuladas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os astros entre as áreas comunicativas e de amizades, trazem um bom momento para se aproximar das pessoas. Seja mais flexível e demonstre seu afeto. Você está mais sentimental. Procure observar suas últimas experiências para melhorar sua relação com as pessoas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: intensidade máxima. E nela entram sentimentos que ficarão à vista de todos. O ciúme está incluído neles. E como as questões amorosas assumiram o primeiríssimo lugar e estes dias serão excelentes, não é difícil deduzir o que pode acontecer. Cor: vinho. Número: 12.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento complicado para discernir suas reais motivações e desejos. Acalme a mente, buscando a paz interior, nos momentos de confusão. Evite criar ilusões sobre si. Não perca a lucidez diante dos desafios inevitáveis. Você poderá contar com a intuição para tudo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Haverá possibilidade de desfrutar de um dia agradável. Dia mais propício à recreação mental do que ao esforço físico. Não seja precipitado,especialmente com as pessoas queridas. Você provavelmente se mostrará atraente. Bom momento no campo social. Número: 15.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: bom momento para novos romances. Você terá vontade de ficar um pouco mais na sua. Aproveite esse período para você aguçar a sua intuição e refletir sobre seus próprios planos e sonhos. Cultive seu romance. Não jogue charme sem saber o que pretende. Cor: grená. Número: 18.

AQUÁRIO (21/1 a 19/02)

No amor, uma surpresa e na vida social, grandes novidades. Você anda cheio de ideias, mas seja realista. Anime-se, pois você vive uma fase em que o universo já lhe abre algumas portas. Bom momento no campo sentimental e profissional. Cor: azul-claro. Número: 21.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar; Virgem. Regente: Netuno. Você quer ficar mais recolhido agora. Momentos de introspecção ajudarão a busca pela paz interior e pelo equilíbrio emocional. Valorize suas relações familiares. Número: 24.