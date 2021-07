ÁRIES (21/03 a 20/04)

Tendência a exigir demais de si próprio e correr atrás de novas metas profissionais. Ótimo momento para você deslanchar suas atividades, já que força de vontade não lhe falta. Nas finanças: elevação financeira à vista! Amor: a relação a dois fluirá melhor do que imagina.

TOURO (21/04 a 20/05)

Você se mostra mais focado nas responsabilidades. Aptidões profissionais tendem a ser aperfeiçoadas nessa fase de estudos. Alguém influente pode ajudar nos seus projetos. Nas finanças, negócios tendem aumentar e dinheiro.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de comunicação flui facilmente. Você tende fazer um mergulho no seu mundo social e selecionar as pessoas de bem. Essa seletividade pode evitar futuramente problemas. Amor: alguém pode fazer o seu coração pular de alegria.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Sua intuição está afiada, agora, você pode descobrir negócios mais promissores. Diversão: que tal sair com familiares e conhecer lugares interessantes? Nas finanças, ideias criativas ajudarão você desenvolver suas atividades e faturar alto.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Você é uma pessoa ousada e tem coragem de arriscar dinheiro em negócios que não conhece bem, mas no momento, será bom segurar o seu lado ousado, pois a fase não favorece negócio promissor. Amor: felicidade à vista!

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você tende expandir seus horizontes profissionais. Tudo indica que conseguirá realizar os seus objetivos, pois você está esbanjando criatividade e força de vontade. Nas finanças: conquistas financeiras! No amor, muita sintonia no relacionamento e alegria no coração.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Concentre-se em suas tarefas e produtividade aumentará. Evite pensar em diversão: primeiro cumprir com as obrigações, viu? Nas finanças: priorize seus interesses, pois, terá chance de fazer bons negócios e faturar mais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fique alerta contra espertinhos que estão de olho no seu bolso! Não aceite parceria com gente que não conhece. Nas finanças, pode surgir oportunidade de investir bem o seu dinheiro. No amor, novidades na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Perceba que certas propostas de negócios podem lhe levar por caminhos arriscados. Não será melhor investir no que já está dando resultado? Disposição para novos estudos ocupa sua mente. Momento de alegria familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Canalize o seu poder criativo para fazer o que sua mente deseja. Trabalhos interessantes terão vez. Fase de evolução profissional fará você se destacar na sua atividade. Conquistas à vista!

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Ainda que tímidos os resultados, coroarão parte de seus esforços para crescer nas suas atividades. Diversão: busque conhecer novos lugares e apreciar o que existe de mais belos neles. Nas finanças, sorte nos negócios e nos nvestimentos. No amor, romance em alta.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Curta o seu trabalho e se dedique mais a ele, pois o mesmo, tende tornar-se uma boa fonte de renda. Finanças: cuide de sua saúde financeira e evite gastos desnecessários. No amor, muita sintonia na vida a dois.