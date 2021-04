ÁRIES (21/3 a 20/4)

O astral está animado e o seu trabalho vai render ainda mais, mas tem que perseverar. Seus amigos podem apoiá-lo emocionalmente. Você estará mais sensível aos estímulos externos. Seja mais seletivo com suas amizades! Bom momento no campo afetivo. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Favorável para o amor e a diversão. Nem tudo que você sonha é viável. Procure se adaptar às possibilidades que a vida te oferece e aproveite bem tudo que estiver ao seu alcance. Bom período para relacionamentos sólidos, evite aventuras. Cor: verde-claro. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aproveite a fase de alto-astral para conversar com pessoas que não vê, há muito tempo. Vai ser bom revê-las, pois lhe dará satisfação relembrar os momentos felizes. Sinta o amor em toda a sua plenitude, pois você merece. O bom humor irá ajudá-lo em algo melhor no trabalho.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Alguns planetas em oposição ao seu signo trarão um novo colorido para a sua vida. O momento é ideal para aprimorar seus projetos com a colaboração de outras pessoas. Estão favorecidos os contatos profissionais, desde que não faça questão de controlar os outros. Cor: rosa. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O momento traz muito otimismo, o que favorece qualquer empreendimento. Ponha suas ideias em prática. No trabalho, mostre empenho em suas tarefas e seus esforços serão recompensados. Atividades que exijam silêncio e concentração são as mais favorecidas. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tenha bem claro seus objetivos para conduzir as ações no sentido de realizá-los. Há excelentes perspectivas em diversos setores, inclusive no profissional. Retroceder dois passinhos para fazer os ajustes que a situação exige é sinal de sabedoria. Você ficará em evidência logo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você se sentirá impulsionado a apoiar pessoas mais próximas. Não misture as questões dos outros às suas próprias. Sua capacidade de colocar projetos em execução estará em evidência, permitindo assim, que você realize algumas de suas ambições. Cor: bege. Número: 13.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Neste período poderão ocorrer muitas mudanças e novidades, uma quantidade muito maior do que você poderia imaginar. Não tenha medo dos acontecimentos, no final tudo sairá na mais perfeita harmonia. Bom período para cuidar de sua saúde e fazer ginástica. Número: 17.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sua atenção está totalmente voltada para a família e a vida doméstica. Você pode aproveitar para dar solução a alguns problemas pendentes neste setor. No plano sentimental, alguém que partiu e não lhe deu explicações, voltará cheio de arrependimentos. Número: 21.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

No amor, novas perspectivas, mais sólidas e concretas. Ame sem medo e sinta com intensidade o que vai viver. Aproveite para iniciar empreendimentos, pois o período está favorável. Momento favorável para a vida profissional, recompensa depois de todo esforço que você fez. Número: 24.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Para os nativos deste signo o momento é de facilidade de comunicação e muita simpatia. Fase excepcionalmente favorável para professores e estudantes. Caso você tenha que fazer um concurso, evite deixar para estudar na última hora. Com a cabeça descansada é melhor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento é de realização e muita alegria. Suas ações serão seguras e incisivas, típicas de quem sabe o que quer. Tenha consciência de suas qualidades e saiba reconhecer seu valor. Você merece receber a mesma dedicação que oferece as pessoas à sua volta.