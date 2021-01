ÁRIES (21/03 a 20/04)

Não deixe que a vaidade o faça gastar acima de suas posses, só para mostrar o seu poder aquisitivo. Finanças: será bom segurar o seu dinheiro, isso será melhor que segurar o vermelho! No amor, procure viver prazerosamente com a pessoa amada.

TOURO (21/04 a 20/05)

Saiba fazer bom uso das suas ideias. Colocando-as em prática. Isso pode ser abertura de uma carreira de sucesso. Finanças: das suas ações e da boa produtividade poderão possibilitar prosperidade na sua atividade. Amor: fortes emoções na vida amorosa.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Trabalho: prosperidade poderá vir através de atividades em grupo. Trabalho coletivo será mais produtivo. Finanças: avalie seus investimentos, antes de iniciar um novo. Calma! No amor, procure fortalecer os relacionamentos e esquecer diferenças.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Os sentimentos estão mudando. O melhor é não tomar atitudes impetuosas, para depois não arrepender. Já nas finanças, as coisas são diferentes: um pouco mais de ousadia pode ajudar sua atividade desenvolver. No amor, fase de muita felicidade.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Que tal se envolver em atividades coletivas? Sinais astrais indicam prosperidade em trabalho conjunto. A decisão é sua. Nas finanças, o Sol, regente deste signo, acena êxito financeiro. No amor, demonstre mais carinho pelas pessoas que você ama.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você deseja crescer profissionalmente, mas procure direcionar esse anseio de maneira responsável e segura. Para progredir terá que em vez de desejar, trabalhar muito. Finanças: progresso nesse setor dependerá de suas ações. No amor, sorte no amor.

LIBRA (23/09 a 22/10)

A sua força de vontade se intensifica, conferindo uma alta disposição para as suas ações, o que facilita grandes realizações não só no plano profissional como noutros setores de sua vida. Finanças: ela melhorará. No amor, contenha seu ciúme, viu?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque maneiras de melhorar a sua situação. Imprima mais qualidade no seu trabalho, pois seus caminhos estão abertos e você está a um passo de conquistar sua independência profissional. Finanças: promete prosperidade. No amor, clima feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento ideal para desenvolvimento de atividades em grupo, já que Júpiter, regente deste signo, estimula trabalho conjunto. Finanças: prosperidade virá através de alta produtividade profissional. Amor: a compreensão é a chave do sucesso amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Competência e empenho conduzirão você ao sucesso profissional. Responsabilidade e objetividade estarão presentes em todas suas ações. A prosperidade lhe aguarda. Amor: você estará preocupado (a) com a segurança a felicidade de seus familiares.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Uma chance de se projetar profissionalmente se aproxima. Fique disponível para aproveitar o que pintar. Finanças: uma maré de sorte irá lhe dar condições de elevar sua poupança! Amor: estará feliz ao lado seu amor.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Bom momento para colocar seus projetos em prática, pois você está muito detalhista e objetivo. Acontecimentos sociais lhe surpreenderão, mas aumentará o seu estado de humor. Finanças: lazer poderá se tornar uma fonte de renda extra. No amor, alegrias!